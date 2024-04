TikTok a rischio chiusura in Europa. Von der Leyen: "Messa al bando non esclusa"

È guerra totale a TikTok. Dopo gli Stati Uniti anche l'Europa potrebbe mettere al bando la popolare piattaforma social della società cinese ByteDance. L'obiettivo è quello di proteggere i dati sensibili di migliaia di utenti e limitare i rischi legati alla sicurezza nazionale, condizioni che l'azienda che detiene la proprietà dell'app avrebbe violato più volte.

La legge USA contro TikTok

A dare il via alla guerra contro TikTok sono stati gli americani. Negli scorsi giorni la Camera degli Stati Uniti ha approvato una legge - la Protecting Americans From Foreign Adversary Controlled Applications Act - che mira a proteggere gli americani da applicazioni social controllate da società straniere potenzialmente pericolose. La legge, che impone alla ByteDance proprietaria di TikTok di vendere a una società americana, è passata al Senato e se venisse approvata, e non attuata dall'azienda cinese, TikTok verrà messo al bando dalle app store e dai server americani.

A causa della violazione della sicurezza delle informazioni statali sono già diversi i paesi che hanno vietato TikTok sui dispositivi statali e governativi. Tra questi ci sono India (che ha bandito il popolare social dal 2020), Nepal e Regno Unito ma anche Australia, Taiwan e Nuova Zelanda che a loro volta hanno messo al bando TikTok dai dispositivi governativi perché, secondo le agenzie di intelligence e sicurezza, "l'installazione dell'applicazione su dispositivi governativi pone un significativo rischio di sicurezza protettiva".

La posizione dell'Europa su TikTok

Il pugno di ferro degli americani piace anche all'Unione Europea, che segue da vicino l'evolversi della questione. A margine dell'incontro organizzato a Maastricht da Politico Europe, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha affermato che "non è escluso che un intervento simile venga attuato anche nell'UE". Del resto da tempo la Commissione Europea lotta affinché alcune tra le funzioni più pericolose della piattaforma social - come TikTok Lite, lanciata in Francia e Spagna per spingere gli utenti a trascorrere più tempo sull'app puntando su un sistema a premi - vengano sospese. "La Commissione Europea è stata la prima istituzione al mondo a bandire TikTok dai nostri telefoni aziendali. Conosciamo esattamente il pericolo di TikTok", ha concluso Von der Leyen.

Le sanzioni dell'Italia a TikTok

Nel nostro paese TikTok è finita più volte al centro dell'attenzione in fatto di sicurezza.

Lo scorso marzo l'Autoritàaveva multato la piattaforma social (per dieci milioni di euro) a causa di "inadeguati controlli della società sui contenuti che circolano sulla piattaforma, in particolare quelli che possono minacciare la sicurezza di soggetti minori e vulnerabili", in particolare challenge pericolose ma anche per "pratica commerciale scorretta".