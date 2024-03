Tommaso Cerno nuovo direttore de Il Tempo

Novità al vertice. Cambio di direzione a Il Tempo: Tommaso Cerno è il nuovo direttore del quotidiano romano della famiglia Angelucci. Il giornalista udinese ed ex senatore prende dunque il posto del collega Davide Vecchi, che ha guidato il giornale di piazza Colonna per due anni. Gli editori hanno scelto il giornalista friulano, 49 anni, già direttore del settimanale L'Espresso e del Messaggero Veneto e condirettore de La Repubblica. Cerno lascia il quotidiano L'identità, che ha diretto negli ultimi due anni per approdare alla guida de Il Tempo.

"Ringrazio l'editore per la fiducia, il direttore Vecchi per il giornale vivo e forte che eredito, i giornalisti e le firme del Tempo. Il nostro quotidiano appartiene ai lettori ed è stato per decenni l’autorevole voce di Roma e dell’Italia. Prometto che così resterà, libero e forte per raccontare la Capitale e il Paese nel mondo che cambia", ha affermato il nuovo direttore, che a partire da domani firmerà il quotidiano di piazza Colonna.

Nel proprio editoriale odierno, invece, Davide Vecchi aveva rivolto il proprio saluto ai lettori, annunciando il passaggio di testimone con il collega friulano. "Chi arriverà dopo di me troverà un gruppo di giornalisti affiatato, capace di lavorare in squadra. Un gruppo di giornalisti che rappresenta oggi la storia e l'anima de Il Tempo. E che sono certo saprà aiutare e sostenere il nuovo corso del nuovo direttore, Tommaso Cerno, un collega con lunga esperienza anche politica e che saprà sicuramente trovare gli strumenti per proseguire a proiettare nel futuro questo giornale rispettandone principi e valori fondanti. A voi lettori de Il Tempo grazie", ha scritto Vecchi.