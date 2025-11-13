Torino, il Bar del Countdown. Dove il caffè scade prima di essere bevuto

A Torino, città che ha trasformato il caffè in un rito sociale e il bar in un piccolo tempio quotidiano, qualcuno ha deciso che la pausa deve avere un limite di tempo ben preciso. Siamo al Bar Pasticceria Novanta, nel cuore elegante della Crocetta, dove un cartello ha scatenato una bufera mediatica: "15 minuti per un caffè", "20 minuti per la colazione", "45 per il pranzo", "60 per l’aperitivo". Un elenco preciso, quasi chirurgico, che richiama più una tabella oraria ferroviaria che l’atmosfera informale di un locale torinese. E così la notizia ha iniziato a circolare, rimbalzando tra social, giornali e chiacchiere al bancone con un tono tra l’incredulo e l’irritato. Perché un conto è voler garantire un servizio efficiente, altro è comunicare ai clienti che il loro tempo è misurato e che la permanenza è un privilegio con scadenza.

Le ragioni dell’esercente, va detto, non sono campate in aria. Chi lavora nel mondo della ristorazione conosce bene il peso dei costi fissi, degli affitti esorbitanti, del bisogno di far girare i tavoli per sopravvivere. In una zona affollata da studenti, lavoratori e passanti che magari prendono un solo caffè e poi si siedono per un’ora a lavorare al computer, il problema è reale. È comprensibile che un gestore, vedendo occupato un tavolo per tutta la mattina da un cliente pagante due euro, si senta penalizzato. Ma comprensione non significa approvazione incondizionata. Perché una cosa sono le esigenze economiche, un’altra la gestione concreta dell’accoglienza.

E qui nasce il nodo. C’è modo e modo. Ci sono mille strade per far capire, con cortesia e tatto, che i tavoli non sono scrivanie. Ci sono regole non scritte che in Italia hanno sempre funzionato, e che continuano a funzionare nei bar di quartiere: il buon senso del cliente, il sorriso del cameriere, la discrezione del gestore. È un equilibrio sottile, una danza fatta di gesti e parole misurate, non di cartelli esposti come avvisi di sfratto. L’ospitalità, quella vera, non ha mai avuto bisogno di timer. È proprio questa la bellezza del bar all’italiana: un luogo in cui la pausa prende il tempo che vuole nei limiti del buon gusto e in cui il rapporto umano conta più di qualsiasi regolamento appeso sopra il bancone.

Per questo l’iniziativa del Bar Novanta è apparsa a molti come una rinuncia alla propria identità. È come se il locale avesse scelto la via più facile e meno elegante: punire tutti per colpa di pochi. Da un lato si capisce la frustrazione, dall’altro si percepisce una mancanza totale di fiducia nel comportamento dei clienti. Ed è proprio questa sfiducia a risultare stonata. Perché la verità è che la maggior parte delle persone non abusa della gentilezza di un barista: sorseggia, chiacchiera, poi si alza. E chi indugia troppo, spesso basta una frase gentile, una battuta ironica, un cenno educato per far sparire il problema senza creare imbarazzi e senza bisogno di normative “a tempo”.

Il rischio, ora, è che questo episodio diventi un simbolo di un mutamento più grande: un’Italia che smette di concedersi il lusso di una pausa libera, trasformando anche i momenti più semplici in atti calcolati. E se questa è la direzione, non è una direzione felice. Perché un bar non è un ufficio, non è una biblioteca, non è una catena di montaggio con ritmi prestabiliti. È un luogo di umanità, di lentezza, di chiacchiere che si allungano, di incontri che non si programmavano e che diventano importanti proprio grazie alla libertà del tempo.

E così, in un clima già carico di tensioni, di difficoltà economiche e di abitudini che cambiano, un cartello che cronometrava la convivialità è sembrato a molti la goccia che fa traboccare il vaso. Una scelta che, invece di risolvere il problema, lo ha amplificato, trasformandosi in un boomerang mediatico e umano.

Il risultato è una riflessione amara e ironica insieme: nel Paese dove il caffè si beve in un lampo ma la conversazione può durare un’eternità, cronometrare gli ospiti appare quasi una provocazione. Perché un bar non è un casello autostradale, non è una sala d’attesa "a tempo", non è una corsa contro i secondi. È un luogo che vive di atmosfere, relazioni, pause pensate per respirare. E quando un locale rinuncia a tutto questo in nome dell’efficienza, tradisce un po’ sé stesso.

Viene da sorridere: più che “Novanta”, sembra diventato il “Bar del countdown”. E a questo punto, c’è da chiedersi per davvero se presto vedremo il cameriere avvicinarsi al tavolo con il cronometro in mano: "Signore, le restano 28 secondi. Sorseggi in fretta"