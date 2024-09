Torna il Tamagotchi in versione green: sarà realizzato con gusci d'uovo riciclati

Ascolta ora 00:00 00:00

Era il 1996, quando Bandai Namco diede vita ad una vera e propria rivoluzione nel mondo dei giocattoli elettronici lanciando il Tamagotchi, una sorta di portachiavi da portare sempre dietro che permetteva di poter badare ad un animaletto elettronico, dandogli da mangiare, da bere, pulendolo e facendolo in questo modo crescere e "vivere felice".

Fu un boom in tutto il mondo, e così come ora i ragazzi sono incollati tutto il giorno ai telefonini, all'epoca lo erano su questo "ovetto" elettronico. Una sorta di febbre che all'epoca aveva contagiato anche gli adulti. Fu una rivoluzione tecnologica, mai totalmente tramontata, che ha visto nel tempo evolversi come nella versione Connection del 2004, che grazie alla tecnologia a infrarossi permetteva l’interazione tra i diversi Tamagotchi, o ancora quello presentato lo scorso anno, il Tamagotchi Uni, dotato di funzionalità Wi-Fi che consente ai giocatori di esplorare il “Tamaverse”, un mondo virtuale dove i piccoli personaggi possono incontrarsi, viaggiare ed essere personalizzati in mille modi.

La versione fatta di gusci d'uovo

Dopo quasi trent'anni, per tutti i nostalgici, Bandai Namco sta lanciando una nuova edizione speciale, l'“Original Tamagotchi Celebration“, in arrivo il 5 febbraio 2025. Una versione completamente ecologica e al passo con i tempi, realizzata con i gusci d’uovo riciclati. Una scelta particolare ma sicuramente green, che sta creando molto interesse e riflette anche l’impegno dell’azienda verso pratiche più sostenibili in linea con l’obiettivo di Bandai di “ promuovere un futuro più verde ”. Oltre a questo, la confezione è realizzata in carta riciclata.

D'altronde Il nome stesso Tamagotchi deriva dalle parole giapponesi “tamago” (uovo) e “uotchi” (orologio), e l’uso di gusci d’uovo si allinea perfettamente con l’essenza del marchio.

Come sarà il nuovo Tamagotchi

Il Tamagotchi al contrario sarà fedele all'originale.

i giocatori dovranno prendersi cura del loro cucciolo digitale, nutrendolo, curandolo, pulendolo e persino disciplinandolo quando necessario, fino a farlo crescere felice. Il tocco di "modernità" arriverà, per chi lo preferisce, nella versione in stile smartwatch. Il prezzo di vendita si aggira intorno ai 25 euro.