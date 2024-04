Tossini, da Recco al mondo

Centoventicinque anni di storia, nata nel 1899 quando a Camogli Fortunato Tossini apre un forno per produrre pane e focacce di alta qualità. Per molti decenni si va avanti così, con l’unico cambiamento costituito dal trasferimento, a un certo punto, a Recco. Ma la vera svolta si ha nel 1976, quando i fratelli Luigi e Maurizio, che hanno ereditato la bottega, decidono di alzare decisamente l’asticella. L’azienda viene ampliata, modernizzata, industrializzata senza perdere comunque l’approccio artigianale, la produzione ampliata e la focacceria resa più contemporanea, diventando un punto vendita che integra anche bar, caffetteria, pasticceria e gastronomia di qualità. Nel 1987 allo storico locale di via Assereto, nel frattempo ristrutturato, se ne aggiunge un altro in via Roma, poi uno a Sori, poi nel 1994 ecco due negozi a Rapallo e così via, con l’apertura di sempre nuovi punti vendita in Liguria (oggi sono nove), la nascita di nuovi stabilimenti produttivi per aumentare la produzione, le certificazioni che si sono succedute, lo sbarco nel retail, una efficiente piattaforma di e-commerce, la nascita di un accurato codice etico.

Oggi la Fratelli Tossini è una realtà affermata che porta la Focaccia di Recco, nel frattempo diventata Igp, e la Focaccia genovese classica in tutta Italia. Negli ultimi anni è stata soprattutto la prima sulla quale si sono concentrati gli sforzi aziendali, per realizzarla in modo artigianale, con metodi di lavorazione antichi e totalmente naturali e i migliori ingredienti, e al contempo utilizzare le più moderne tecniche di conservazione per rendere il trasporto più agevole. Si tratta di una focaccia composta da due strati sottili di pasta non lievitata con all’interno un ripieno di stracchino prodotto con latte al cento per cento italiano. La Focaccia genovese (farina, acqua, olio, lievito e sale), è particolarmente morbida e si trova, oltre che nella versione classica, anche nei tipi con rosmarino, con olive, con cipolle, con pomodorini e con stracchino. Molti altri prodotti sono studiati per la grande distribuzione e per l’Horeca, a partire dalle focacce pretagliate e confezionate in atmosfera modificata, per concludere con le focacce croccanti confezionate (all’olio, del marinaio con farina di mais, al sesamo, al rosmarino e alle cipolle), con le torte rustiche (di bietole, di patate e fagiolini, di cipolle, di riso, pasqualino, di zucchine e di zucca).

I Tossini sono profondamente convinti della versatilità delle Focacce, sia quella di Recco sia quella genovese, e nel loro sito hanno un ricettario sempre aggiornato per suggerire impieghi creativi di questi prodotti (come lo Strudel di focaccia al formaggio, la Focaccia con formaggio, pere e sciroppo d’acero e Focaccia con formaggio, blu di capra e cipolla caramellata).