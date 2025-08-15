Incidente nel Materano, un albero centrato da un fulmine cade su un'auto: un morto e tre feriti gravi

Dramma di Ferragosto in provincia di Matera, dove una violenta ondata di maltempo ha causato una tragedia. Una quercia di grandi dimensioni, sradicata dal forte vento, è precipitata su un’auto in transito a Ferrandina, centrando in pieno il veicolo con a bordo quattro persone.

L'impatto

Nel violento impatto ha perso la vita un giovane, mentre gli altri tre passeggeri sono rimasti gravemente feriti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere e affidato i soccorsi ai sanitari del 118. I tre superstiti sono stati trasportati d'urgenza in ospedale e versano in condizioni critiche.

L'incidente

È avvenuto nel primo pomeriggio, mentre la zona era colpita da una forte perturbazione, con pioggia battente e raffiche di vento. Secondo le prime ricostruzioni, l’albero sarebbe crollato improvvisamente sulla carreggiata, senza lasciare scampo all’auto che transitava in quel momento.

Le autorità locali stanno conducendo accertamenti per verificare lo stato del verde pubblico nella zona e chiarire le dinamiche dell’accaduto. Intanto, la comunità di Ferrandina è sotto shock per la tragedia che ha segnato una giornata di festa.