Travaglio non c'ha capito nulla, l'errore di Natangelo e Jabalia: quindi, oggi...

- Ignazio La Russa parla a titolo personale e quando lo fa su questioni davvero politiche non fa neppure gaffe. Anzi: la dice giusta. “Io toglierei quel meccanismo che prevede che, una volta caduto un premier, possa nascere un altro governo con un altro presidente del Consiglio, a patto di essere sostenuto da chi ha votato almeno una volta la fiducia al precedente esecutivo”, spiega. ”Mi sembra arzigogolato. Se devi fare l'elezione diretta del premier, allora meglio farla fino in fondo. Sarebbe meglio dire: se il premier si dimette o viene sfiduciato, si torna al voto”. Lo abbiamo detto e scritto su questa rubrica solo due giorni fa. Non è che il presidente del Senato ci legge?

- La vignetta odierna di Natangelo dice: “Giorno 25: la guerra entra ‘nel vivo’”. Si vede la morte su una distesa di lapidi. Piccolo errore: tra Gaza e Israele stanno morendo in larga parte ebrei e musulmani. Quella distesa di croci, insomma, stona.

- Parliamo del bombardamento al “campo profughi” di Jabalia. Leggendo i racconti di chi c’è stato e valutando le fotografie che stanno uscendo in questi giorni, la zona bombardata da Israele è a tutti gli effetti un quartiere di una città: palazzi alti e vicoli stretti, al pari di tante altre zone di Gaza. Non è insomma un classico “campo profughi” fatto di sole tende, come siamo abituati a immaginare. Insomma: Tel Aviv ha bombardato ampie zone della Striscia ma questa ci fa più effetto solo per tecnicamente lo definiamo “campo profughi”.

- Marco Travaglio è persona intelligente. Dunque quando scrive un’idiozia mi viene da pensare che lo faccia appositamente, dimostrando una coraggiosa dose di paraculismo. Travaglio sa bene infatti che il “premierato” non porterebbe affatto ad un regime “semidittatoriale”, soprattutto in questa sua forma annacquata che i ribaltoni li permette eccome. E sa anche di dire un’idiozia quando afferma che “l’elezione diretta del premier non esiste in nessuna democrazia”, visto che in Francia e negli Usa eleggono “direttamente” il Presidente che ha poteri esecutivi.

- Piccolo appunto per i tifosi della "sfiducia costruttiva" in stile Germania, Spagna e Belgio: in Italia non serve o meglio sarebbe inutile perché lascerebbe le cose esattamente come stanno. Mi spiego. Questo istituto permette al Parlamento di sfiduciare il governo se è in grado di proporre un altro premier; in alternativa si va al voto. Ehm, scusate: cosa cambierebbe rispetto al oggi? Forse vi dimenticate che i governi Dini, Monti, Renzi, Conte II e Draghi (vado a memoria) sono nati tutti proprio in questo modo anche se non c’era la sfiducia costruttiva. Il parlamento (o forze esterne) hanno silurato il premier eletto dagli elettori e hanno messo un altro al suo posto, poi votato da maggioranze raccogliticce. La storia insegna: i nostri parlamentari sono bravissimi a trovare le alternative ai premier eletti pur di non andare a casa e perdere lo stipendio.

- Ecco perché in questa rubrica, unici forse nel circondario, guardiamo con sospetto anche la norma anti-ribaltone. Perché permettere al parlamento di sostituire un premier eletto direttamente dal popolo, anche se l’alternativa può arrivare solo dall’interno della maggioranza, lascia aperti non pochi spazi alle manovre di palazzo. Ripeto: ricordate il caso Gianfranco Fini.

- Forse mi sbaglio: Travaglio non ci ha proprio capito un fico secco.

- Chiara Ferragni imita Sharon Stone in Basic Instinct nell’iconica scena delle gambe incrociate. Uno dei fotogrammi più sensuali di sempre. Beh: Ferragni è una bella donna, le gambe non hanno nulla da invidiare a quelle dell'attrice, ma il risultato non è quello desiderato: la Stone fa tutto un altro effetto, ha classe, sensualità e non pruriginoso scandalismo. In fondo la classe non è acqua e in questo caso il divario tra le due appare incolmabile.