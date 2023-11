Tre percorsi nel solco della Costituzione. L'idea di Articolo 49 per le scuole

Per qualcuno è la più bella del mondo, per qualcun altro ha bisogno di essere aggiornata. Comunque la si pensi, la Costituzione del ‘48 è ciò che ci unisce come italiani e che ha fatto dell’Italia l’ottava economia mondiale. A tal proposito, la Fondazione Articolo 49 ETS ha individuato tre percorsi per gli studenti sia della scuola primaria che della secondaria al fine di coltivare nei più giovani lo spirito di partecipazione e consapevolezza intorno ai principi promossi dai dettami costituzionali.

La Fondazione Articolo 49 ETS nasce con lo scopo di dare attuazione ai valori propugnati dalla Costituzione repubblicana. Già dal nome dell’associazione si può cogliere il riferimento all’articolo 49 che recita: “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale” . La fondazione si pone dunque l’obiettivo di far sorgere nei cittadini di oggi e di domani la voglia di partecipare in ogni ambito del vivere civile “attraverso l’informazione, la consapevolezza, il coinvolgimento, lo stimolo all’applicazione costante del metodo democratico” . Articolo 49 ETS è un'emanazione diretta di Withub che si occupa di iniziative editoriali per le testate giornalistiche e per le aziende promuovendo la circolarità delle informazioni e, al tempo stesso, la loro valorizzazione.

Un momento della presentazione, lo scorso 12 ottobre a Roma, del progetto "Viva la Costituzione, la Costituzione è Viva!"

Per quanto riguarda il progetto per le scuole primarie, dal nome “Viva la Costituzione, la Costituzione è Viva!”, è già stato sperimentato in 425 classi in tutta Italia ed è organizzato in tre anni scolastici, ognuno dei quali segnato da importanti ricorrenze: nel 2023 il 75esimo anniversario della Costituzione, nel 2024 le elezioni europee e nel 2025 l’80esimo anniversario della Liberazione, oltre che il 55esimo anno dell'istituzione delle Regioni. Il progetto si svolge durante l’orario scolastico e prevede anche l’utilizzo di strumenti digitali che rendano le attività più stimolanti. Ci sarà anche un concorso, “Evviva la Costituzione”, grazie al quale le prime tre classi classificate riceveranno 25 computer per allestire una nuova aula informatica.

Il logo del progetto "QuotidianaMente" per le scuole secondarie di primo grado

L'iniziativa “QuotidianaMente” riguarda gli studenti delle medie ed è volta a favorire lo sviluppo del pensiero critico. L’obiettivo è di fornire ai giovani gli attrezzi idonei per leggere i quotidiani e avere maggiore consapevolezza dei fatti di attualità. Anche in questo caso è prevista una competizione in cui i ragazzi dovranno dare prova di saper scrivere un articolo e le classe vincitrici avranno la possibilità di visitare una redazione giornalistica o di seguire una lezione tenuta da una delle firme di punta del panorama dell’informazione.

Il logo del progetto "Gea Edu"

Il percorso per gli studenti dei licei e degli istituti tecnici si chiama “GEA EDU – Idee per il futuro” che è più incentrato sui temi della sostenibilità, dall’economia circolare alle nuove professioni green. Anche in questo caso, le attività hanno luogo durante l’orario scolastico grazie alla piattaforma inclasse.net. Il primo anno sono stati coinvolti 2500 studenti provenienti da 80 classi di 40 istituti e il progetto è sostenuto da GEA Agency, la prima agenzia di stampa nazionale che si occupa di transizione ecologica e green deal, diretta da Vittorio Oreggia.