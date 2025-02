La truffa che sfrutta Telepass per rubare dati personali e denaro dal conto, occhio a questo messaggio

Ascolta ora 00:00 00:00

Il celebre marchio di Telepass diventa ancora una volta un'involontario strumento privilegiato nelle mani dei cybercriminali per far finire nella loro trappola milioni di utenti italiani: una nuova e massiccia campagna di phishing tuttora in corso di svolgimento rischia di diventare infatti un serio pericolo sia per le informazioni personali che per lo stesso conto corrente delle vittime.

Si parte, come spesso accade in circostanze del genere, da un messaggio ingannevole inviato via mail, nel quale si promettono delle promozioni esclusive: la tecnica quindi, ancora una volta, è quella di mettere l'obiettivo di turno dinanzi a una situazione particolarmente vantaggiosa, con offerte e regali come in questo caso, oppure di ricreare una finta urgenza o un pericolo imminente per i dati sensibili o per il nostro denaro.

A rendere più pericolosa la frode è la grande abilità dei cybercriminali nel realizzare all'interno del messaggio di posta elettronica elementi grafici e marchi perfettamente sovrapponibili a quelli originali, cosa che genera una certa fiducia nella vittima non esperta o in genere poco abituata a fronteggiare questo genere di insidie online. Non fa eccezione quest'ultima truffa, vista l'accuratezza nella creazione dell'avviso.

"Siamo lieti di darti il benvenuto nel nostro team! Per celebrare la tua adesione, abbiamo preparato un fantastico regalo per te: il nostro esclusivo Kit Emergenza Auto. Un gesto di apprezzamento per il tuo impegno e la tua dedizione" , si legge nel messaggio di posta elettronica. Il cliente che diventa improvvisamente un fortunato vincitore riceve anche i dettagli sulle modalità da seguire per incassare il proprio premio: "Clicca semplicemente sul pulsante qui sotto e segui le istruzioni" , spiega la mail firmata "Telepass".

Il problema è che cliccando sul tasto indicato si viene immediatamente trasferiti su una pagina web fraudolenta controllata dai truffatori, nella quale si invita l'utente a completare la pratica per mettere le mani sulla vincita. "Caro cliente Telepass, ti offriamo un’opportunità unica per ricevere un nuovissimo Kit di emergenza per auto! Per ottenerla, compila semplicemente questo breve sondaggio sulla tua esperienza con Telepass" : un sondaggio, dunque, niente di più facile, e il gioco è fatto. Compilando il form esce fuori il messaggio che sembra certificare l'arrivo del premio, ma la realtà è ben diversa.

Non solo non arriverà il kit, ma i dati inseriti sono già finiti nelle mani dei truffatori, che possono disporre di essi per creare false identità o, peggio, per mettere le mani sul nostro conto, visto che viene richiesto un piccolo contributo di 2 euro per pagare almeno le spese di spedizione tramite carta di credito. A questo punto l'unica possibilità che rimane è quella di denunciare il tutto alle forze dell'ordine e bloccare la carta il prima possibile.