La truffa degli zaini scontati a 2 euro spopola su Facebook: ecco come funziona

L’ennesima promessa di uno sconto imperdibile si trasforma in una truffa online dalla quale i cittadini sono costretti a difendersi. Su Facebook sono stati pubblicati post che promuovono articoli sportivi con prezzi scontati. Anzi, scontatissimi. A finire nel mirino dei truffatori sono soprattutto zaini North Face. I prezzi online oscillano tra i 50 e i 100 euro ma sui social loro promettono di venderli a due.

I post sono accompagnati da fotografie di scontrini e etichette, “non comprare uno zaino North Face se non conosci questa offerta. L’unica cosa che devi fare è andare su questo sito web e rispondere ad alcune semplici domande”, scrivono. L’obiettivo, come spesso accade in questi casi, è attirare una potenziale vittima ma soprattutto rubare i dati personali degli utenti. Tra questi ovviamente dati sensibili, password importanti, credenziali per accedere ai conti correnti e non solo. Ma cascare nella trappola di questa truffa online è ancora più facile. Oltre alla promozione fake, infatti, sono presenti delle finte recensioni o dei commenti di ex dipendenti di Decathlon.

Il messaggio inizia così: “Ciao amici, oggi sono stata licenziata da Decathlon con la motivazione che, dopo il congedo di maternità, ho iniziato ad avere problemi di salute". Poi si passa ad un segreto che il negozio sportivo avrebbe espressamente chiesto ai dipendenti di non rilevare. E cioè che, lasciando una recensione sul presunto sito della compagnia e pagando due euro, si potrà ricevere “come ringraziamento” uno zaino North Face. Non mancano delle foto che “certificano” il tutto: dal prezzo alla consegna passando per lo zaino. Altri scrivono: “Hо lаvоratо da Dесаthlоn pеr pіù dі seі аnnі е lа sеttіmаnа scоrsа mі hаnnо lіcеnzіаtа pеrché mі sоnо rіfіutаtа dі fаrе strаоrdіnаrі nеl mіо gіоrnо lіbеrо. E sаi unа cоsа? Chе vаdаnо аl dіаvоlо.