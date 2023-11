Occhio a quando comprate i biglietti del treno, la truffa che corre sul web

Allarme della polizia postale per la truffa dei falsi biglietti simili a quelli di Trenitalia. Con l'arrivo del Natale e delle vancanze, il nuovo raggiro nei confronti di cittadini completamente ignari sta infatti prendendo sempre più piede ed è per questo che bisogna fare particolare attenzione. Ad essere a rischio, naturalmente, sono i viaggiatori che intendono acquistare i ticket online, territorio su cui i cybercriminali sanno perfettamente come muoversi.

Una falsa piattaforma

Secondo quanto riferito dalla polizia postale, che ha scoperto questa nuova truffa di recente, i malviventi sarebbero riusciti a rielaborare una piattaforma in tutto simile a quella originale di Trenitalia. Un lavoro accuratissimo, dunque, tanto che è davvero difficile distinguere il falso da quello vero. Basti pensare che i cybercriminali sono riusciti a creare un sito internet che presenta tutti i continuti che si trovano su quello di Trenitalia, con tanto di orari dei treni e tariffe verosimili.

Come riconoscere il falso dominio

Ci sarebbero, tuttavia, degli elementi che, se osservati con attenzione, possono mettere in guardia l'utente e impedirgli di cadere nella trappola. Si tratta di un dettaglio fondamentale. Nella maschera dedicata all'inserimento dei dati, fanno sapere gli agenti della postale, la lingua utilizzata è quella inglese, mentre nel sito originale di Trenitalia la lingua impiegata è ovviamente l'italiano.

Occhio, dunque, quando acquistiamo dei biglietti del treno. È bene sempre osservare ogni minimo dettaglio, adesso che è stata diffusa la notizia di un sito falso.

Come funziona la truffa

Perché i criminali sono addirittura arrivati a creare ex novo un sito che imita in tutto quello di Trenitalia? La risposta è semplice: il viaggiatore, che crede di stare acquistando un biglietto sul sito originale, inserisce i dati della sua carta di credito. In questo modo gli hacker riescono a impossessardi dei codici e ad accedere al conto della vittima, che si vedrà presto privata dei risparmi.

La polizia postale, dunque, raccomanda di fare grande attenzione, specie in questo periodo in cui alcuni si preparano e organizzano viaggi, anche via treno. Un consiglio è quello di verificare sempre la url del sito in cui si acquistano i biglietti. Altra cosa da fare è non cliccare sui link sospetti che vengono inviatio via social o email.