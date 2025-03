Attenti alla "truffa di Dubai". L'allettante proposta nasconde una trappola

Ascolta ora 00:00 00:00

Attenzione a questa insidiosa truffa che cerca di attirare incaute vittime con il pretesto di investire denaro a Dubai. L'allettante proposta, che promette di far guadagnare molto denaro, altro non è che una trappola per privare le persone dei loro risparmi.

A raccontare la loro storia sono due trentacinquenni di Mantova, salvati per pura fortuna dal loro tabaccaio, che si è accorto del raggiro. La coppia aveva ricevuto la proposta da parte di un sedicente consulente finaziario, che li invitava a partecipare a un investimento. Per poter accedere al piano, andava "solo" versata una quota d'iscrizione dai mille ai 5mila euro, poi gli investimenti avrebbero fatto il loro corso, portato a moltiplicare in poco tempo il denaro depositato. Insomma, una proposta allettante, inviata con tanto di modulo da compilare emesso da un fantomatico "Consiglio Reale di Dubai", recante lo stemma reale.

Ingannati dal realismo con il quale era stata presentata la truffa, i due trentacinquenni erano caduti nella rete dei criminali. A salvarli è stato il tabaccaio. Le vittime, infatti, si erano presentate all'esercizio commerciale per farsi stampare il modulo ed è stato proprio il documento a insospettire l'esercente. Il tabaccaio, che aveva già visto quel foglio, ha messo in guardia la coppia, consigliando di interrompere subito i contatti con i truffatori e cancellare le email. I giovani si sono quindi rivolti alle forze dell'ordine per segnalare la vicenda, dando avvio alle indagini.

Il consiglio è sempre quello di fare molta attenzione alle email e ai messaggi che arrivano. La "truffa di Dubai" è solo uno dei tanti raggiri presenti sul web. In questo caso specifico dei falsi consulenti finanziari invitano a investire del denaro nel Golfo Persico, effettivamente noto per il grande giro di affari, ma si tratta di un inganno. Ottenuto il bonifico con la quota, i criminali spariscono nel nulla e alle vittime non rimane altro che il danno economico.

Purtroppo si tratta di un fenomeno in crescita, e in un solo anno sono stati rubati ben 30milioni di euro. I falsi consulenti finanziari mostrano immagini della loro bella vita a Dubai, e invitano a investire in denaro o in, riuscendo in questo modo a impossessarsi di ingenti somme.