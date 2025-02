Truffa con la voce di Crosetto: come funziona e come difendersi

Ascolta ora 00:00 00:00

Richieste per centinaia di migliaia di euro, fino ad arrivare anche ad un milione, fatte a nome del ministro della Difesa Guido Crosetto a professionisti e imprenditori. Tiene banco la nuova truffa escogitata da un gruppo di banditi che, parlando della necessità di liberare giornalisti rapiti in Medio Oriente, in Iran o in Siria, tentavano di alleggerire il conto in banca dei malcapitati. La Procura di Milano ha aperto un'indagine per truffa aggravata dal danno di rilevante entità e sono spuntate le prime vittime, da Massimo Moratti a Trochetti Provera. Ma come funziona questo tipo di raggiro?

Riflettori accesi sull’ingegneria sociale. Attraverso questa tecnica, infatti, i truffatori entrano in possesso di informazioni di varia natura attraverso la manipolazione delle persone che si contattano. Nel caso della truffa con la voce del ministro Crosetto, i malviventi hanno contattato le segreterie di imprenditori e professionisti per indurli a condividere informazioni sensibili e effettuare transazioni importanti, in questo caso ad Hong Kong.

Per essere pienamente convincenti, i truffatori hanno puntato sulla voce falsificata di Crosetto con la tecnica del deepfake. Non si tratta di una novità in ambito AI, anzi. Se OpenAI ha deciso di non lasciare la possibilità di accedere al modello Voice Engine – intelligenza artificiale che consente di replicare le voci di chiunque con un audio campione di appena 15 secondi – altre realtà hanno preferito il profitto ai possibili rischi. Sul web è infatti pieno di strumenti tecnologici in grado di duplicare la voce di questa o quella persona. Come è successo a Crosetto: attraverso la sua voce la banda ha messo le mani su 1 milione di euro.

È anche possibile dotarsi di strumenti di difesa come Authenticator, il cui accesso lo devono avere poche persone e di fiducia. Si tratta di un codice univoco per un determinato servizio, composto da 6 numeri.

A quel punto le due persone dovranno comunicare quale siano le prime tre e le seconde tre cifre, che cambiano ogni tot di secondi. Insomma,è possibile ma bisogna sempre tenere alta la guardia!