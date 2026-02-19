Trump, la città dovrà blindarsi per il blitz milanese del presidente

La Madonnina si blinda per un ospite che non ha chiesto permesso né RSVP: Donald J. Trump, il tycoon diventato presidente bis, potrebbe piombare domenica all'Arena Santa Giulia per la finale olimpica di hockey maschile, ma solo se gli Usa come da pronostico e da tre vittorie filate giocheranno per l'oro alle 14.10. Non un soggiorno il suo, bensì una toccata e fuga da manuale, con l'Air Force One che atterra (probabilmente a Linate, più comodo e meno traffico), il corteo presidenziale che sfreccia verso l'impianto di Santa Giulia, 60 minuti di partita urlata con cappellino MAGA sotto il ghiaccio, fischio finale e via verso Verona per la cerimonia di chiusura all'Arena. Totale: poche ore, zero pranzi, zero selfie con il Duomo, zero pernottamenti al Gallia. Un blitz chirurgico di tre-quattro ore che trasforma Milano in un set da film d'azione.

Prefettura e Questura sono già in modalità war room. Summit notturni in via Fatebenefratelli, mappe aperte su schermi giganti, elenchi di varchi e checkpoint senza dimenticare le proteste dei centri sociali e qualche possibile blitz degli anarchici. Il test-run con il vicepresidente J.D. Vance (45 mezzi blindati, scorta da far invidia a un convoglio militare, strade chiuse a ventaglio), però, ha già dato ottimi risultati. Si parla quindi nuovamente di un dispositivo da mille e passa unità tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Digos, Nocs, più l'inevitabile armata privata del Secret Service: cecchini sui tetti di via Mecenate e Lambrate, tiratori scelti con vista sul ghiaccio, droni a bassa quota, jammer anti-drone per neutralizzare qualsiasi giocattolo volante, metal detector a triplo strato per i 12mila spettatori previsti, perquisizioni a campione e un perimetro di sicurezza che lambirà la tangenziale est.

L'Arena Santa Giulia, gioiello da 12.500 posti inaugurato apposta per questi Giochi, diventa zona rossa: accessi contingentati, bag check potenziati, steward rinforzati da agenti in borghese. La tribuna vip? Blindatissima, con ingressi separati e vetri antiproiettile se serve. E se Trump decidesse di arrivare già sabato sera? Ipotesi scartata per ora, ma il Gallia tiene una suite presidenziale in stand-by, memore del vice che ci ha dormito con famiglia al seguito. L'alternativa Linate-Malpena resta sul tavolo: il primo più rapido (due uscite di tangenziale e sei lì), il secondo più «sicuro» per protocolli transatlantici, ma con 70 km di autostrada da sigillare.

Intanto ieri sera ad Assago, a fare il tifo per gli azzurri durante le gare di short track - i 500 metri maschili e la staffetta femminile - è arrivata a