"Il tuo cane potrebbe morire". La nuova (pericolosa) sfida social

Di sfide social, ormai, se ne vedono di ogni tipo. Decise a ottenere like e visualizzazioni le persone, spesso e volentieri giovani, non si fermano davanti a nulla, arrivando anche a rischiare la vita. Gli esempi, purtroppo, sono davvero tanti. Ed ecco che nel lungo elenco di challenge arriva anche lo scherzo da fare al proprio cane, che consiste nel lanciare all'animale una fetta di limone. I cani, avendo fiducia nel proprietario, afferrano al volo con la bocca ciò che viene loro gettato, ritenendolo un gioco, ma in questo modo rischiano di stare molto male.

La challenge sui social

Si chiama DogVsLemon, questo il nome della sfida social in voga di recente. Purtroppo si tratta di una competizione che piace molto al popolo dei social network per la sua simpatia, dato che coinvolge anche un animale, e le persone non si rendono conto di quali siano i reali rischi. Chi si cimenta nella challenge taglia una fettina di limone e poi la lancia al proprio cane, che la afferra con la bocca, credendo si tratti di un gioco o di aver ricevuto un premio. Subito dopo, però, l'animale avverte il sapore aspro dell'agrume, storce il naso e fa delle espressioni ritenute divertenti, e tutto viene ovviamente registrato per finire sui social.

Per molti si tratta di una scena davvero divertente e infatti filmati di questo genere si stanno sempre più diffondendo. In tanti vogliono cimentarsi nella DogVsLemon. Nel web è pieno di video del genere, e fra questi il più celebre è quello del bassotto che afferra la fetta di limone al volo e poi fa delle smorfie infastidite per il sapore acre che avverte nella bocca.

L'allarme dei veterinari

Secondo la dottoressa Anna Foreman, medico veterinario nel Regno Unito, in questa challenge non ci sarebbe proprio nulla di divertente, anzi. Il cane potrebbe addirittura morire. "I cani, spesso, mangiano qualsiasi cosa venga loro lanciata senza pensarci due volte, senza nemmeno annusarla o assaggiarla prima. Questo può essere positivo in alcuni casi, ad esempio quando si dà una pastiglia per qualche patologia, ma può essere pericoloso in molti altri" , ha spiegato la veterinaria sul Mirror.

Il limone, nello specifico, contiene degli acidi organici che possono risultare molto tossici per l'animale, specie se ingeriti in abbondanti quantità. Gli animali, ha spiegato la dottoressa Foreman, potrebbero addirittura avere un collasso e morire. Danni importanti possono avvenire anche in caso di piccole quantità ingerite. "Possono causare disturbi più o meno gravi allo stomaco" , ha avvertito la veterinaria. Non solo.

Lanciare il cibo al cane perché lo prenda al volo pone il cane a rischio soffocamento"

, ha aggiunto.