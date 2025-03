"Il tuo curriculum è stato approvato". Attenzione alla truffa: ecco come svuotano il conto corrente

Ascolta ora 00:00 00:00

Occhio a questa nuova truffa che sta circolando su WhatsApp. I criminali propongono metodi di guadagno facile per poi far scattare la loro trappola e svuotare il conto all'incauta vittima.

Secondo quanto riportato da FanPage, che ha denunciato la situazione, tutto parte da una telefonata. Se si risponde, a parlare è una voce registrata che ci informa che il nostro curriculum è stato approvato. Chiaramente a finire spesso nel tranello sono coloro che hanno lasciato il curriculum nella rete. La voce registrata prosegue poi invitando la persona a contattare un determinato numero su WhatsApp. Nel caso in cui si decida di inviare un messaggio al contatto, arriverà una risposta di questo tipo: "Grazie per la tua risposta. La nostra azienda collabora con i commercianti di YouTube e quest'ultimi sono disposti a pagare per aumentare le iscrizioni e la popolarità dei blogger".

Insomma, il lavoro proposto consiste nel guadare i video o i post indicati e poi mettere un "Mi piace". Tutto ciò basterebbe per ricevere un compenso che dipende dal numero di interazioni. I truffatori dichiarano di pagare dai 3 ai 6 euro per ogni compito svolto, e promettono guadagni fino ai 50-400 euro al giorno.

Un impiego semplice, part-time, da svolgere nei ritagli di tempo e che può portare a facilissimi guadagni. Una proposta così allettante che purtroppo in tanti vengono truffati. Chi accetta la proposta, iniziando a dare visualizzazioni e like a post e video, riceve i primi guadagni, ed ha così l'illusione che sia tutto in regola. Viene così invogliato a fornire informazioni sensibili, come nome e cognome, numero di telefono, numero di conto corrente per gli accrediti e tanto altro.

Per ricevere i guadagni è infatti necessario effettuare l'iscrizione a un canale Telegram a cui si accede mediante un link inviato dai criminali.

Dopo i primi ricavi, alla vittima viene proposto l'accesso a un'area

VIP in cui, oltre a guadagnare, è possibile anche investire. Peccato che, dopo i primi pagamenti, i truffatori spariscono nel nulla. Il numero viene bloccato, e gli utenti perdono tutto il