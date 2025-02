"Il tuo curriculum è stato approvato", ma in realtà è un'insidiosa truffa: ecco come funziona

Ascolta ora 00:00 00:00

Tra i medodi più efficaci studiati dai cybercriminali per far cadere in trappola ignari utenti vi sono senza ombra di dubbio la proposta di fantomatiche offerte speciali, con sconti irrinunciabili o premi, e la presentazione di un imminente pericolo, come ad esempio la possibilità di vedersi bloccare l'accesso al conto corrente o l'abbonamento a uno specifico servizio: esistono tuttavia infinite tecniche di ingegneria sociale, e di recente ha preso piede una frode ribattezzata per le sue caratteristiche "truffa del curriculum".

Una delle urgenze più impellenti per tanti italiani è di certo quella di trovare un lavoro, un percorso tortuoso che spesso conduce dinanzi a porte sbarrate nonostante la buona volontà e l'invio di numerose candidature. È proprio in questo solco che si inserisce il tipo di raggiro sopra citato, coi truffatori che non si fanno alcuno scrupolo nel colpire utenti alla disperata ricerca di un impiego, con l'obiettivo di impossessarsi dei loro dati personali e magari delle chiavi di accesso al conto corrente.

Le segnalazioni effettuate sul web parlano di una chiamata in cui una voce registrata riferisce di un tentativo di ricerca di lavoro potenzialmente andato a buon fine: "Il tuo curriculum è stato approvato. Contattaci subito tramite WhatsApp a questo numero di telefono" . I cybercriminali, in modo subdolo, affondano il colpo facendo leva sull'urgenza di trovare un impiego da parte dell'obiettivo di turno. Il primo campanello d'allarme dovrebbe suonare solo sentendo all'altro capo del telefono una voce automatizzata, tuttavia non sono pochi quelli che, dopo una ricerca estenuante e spesso infruttuosa, magari anche perché poco abituati a fronteggiare tentativi di frodi del genere, cadono nella trappola.

A ciò si aggiunga che spesso e volentieri la proposta di lavoro, di cui vengono spiegate le caratteristiche nel caso in cui si decida di contattare il numero di telefono indicato su WhatsApp, propone un impiego semplice e ben remunerato, altro elemento che dovrebbe far sorgere più di qualche sospetto. Preoccupa il fatto che nella maggioranza dei casi non si tratti di un'esca gettata a caso nel mare della rete: quasi sempre, infatti, le persone contattate stavano effettivamente cercando lavoro, per cui è chiaro che ci sono dei modi di bucare i sistemi dei principali siti di ricerca di un impiego online per ottenere informazioni sui candidati.

Qualora si contatti il numero, che spesso già dall'analisi del prefisso risulta sospetto, in genere la proposta si riceve via chat, coi truffatori che fingono di lavorare per brand importanti per carpire la fiducia delle proprie vittime. Viene solitamente richiesto un impegno da remoto molto facile, che può consistere nel visualizzare video o foto o mettere like a dei post sui social.

Niente di più semplice, e la paga, buona, può arrivare anche puntuale. C'è però una seconda fase, in cui si coinvolge nell'investimento la stessa vittima, il problema è che con le credenziali del conto i finti datori di lavoro spariscono con l'intero malloppo.