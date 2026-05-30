La Turchia, gli interventi, la convivenza, l’addio: la storia tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci

La tv trash è tornata. Prime Video ha da poco rilasciato le prime puntate di “The 50”, il reality game che vede scontrarsi cinquanta personaggi famosi provenienti dal piccolo schermo, e gli ascolti delle prime quattro puntate già premiano la piattaforma di streaming. Tra i protagonisti più discussi ci sono Francesco Chiofalo, ex volto di Temptation Island, e Drusilla Gucci, pronipote di Guccio Gucci, fondatore dell’omonima maison di moda, che hanno avuto una relazione tra il 2021 e il 2024.

L’incontro in Turchia

Giugno 2021. Drusilla Gucci ha da poco concluso l’esperienza a “L’Isola dei Famosi”. Francesco Chiofalo è un personal trainer che, grazie alla partecipazione ad alcuni reality trash, è diventato un personaggio dei social. L’incontro tra Drusilla e Francesco è casuale: a farli conoscere è il manager di Chiofalo durante un viaggio di lavoro in Turchia. Il primo approccio, però, non va come Francesco si aspetta: “Me la presentano, quando mi ha dato la mano ho capito che stava pensando che fossi un deficiente e se ci avessi provato avrei preso un palo in faccia. Io sono tutto ciò che lei ha sempre odiato in un uomo, rappresento lo stereotipo dell’uomo che odia, il deficiente di 30 anni che vuole fare il ragazzino, con 30 anni e i muscoli. A lei invece piacciono uomini un po’ più studiosi e low profile”. Ma il lento corteggiamento di Lenticchio fa innamorare Drusilla: “È ceduta progressivamente, ma alla fine mi ha baciato lei. L’ho portata allo sfinimento”.

Le prime foto

Agosto 2021. Drusilla e Francesco si godono l’estate cercando di mantenere il massimo riserbo sulla loro storia. Francesco vorrebbe apparire subito sui social con la fidanzata, ma lei frena gli istinti del romano. La conoscenza è solo agli inizi. I paparazzi, invece, non aspettano e sorprendono la coppia insieme per le vie di Roma mentre si scambia gesti d’affetto piuttosto coinvolgenti e le loro foto finiscono sulle riviste scandalistiche.

Il Festival di Venezia

5 settembre 2021. L’occasione giusta per rendere ufficiale la storia tra Drusilla e Francesco si presenta a Venezia. Lenticchio e l’ereditiera vengono invitati al Festival di Venezia in occasione della 78ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica e sfilano mano nella mano sul red carpet. Davanti ai fotografi, tra sorrisi imbarazzati e qualche tentennamento, si scambiano alcuni baci che ufficializzano la relazione.

La Pupa e il Secchione

Aprile 2022. Francesco è uno dei concorrenti de La Pupa e il Secchione. Durante una puntata Barbara D’Urso lo mette alla prova proponendogli un incontro privato con la pornostar Malena in cambio del montepremi, ma lui rinuncia sapendo che quel gesto può far infuriare la fidanzata. Nel corso della semifinale, però, Lenticchio cede e accetta di passare una notte con Malena. Le rassicurazioni di Francesco non placano però l’ira di Drusilla, che affida ai social network un commento al vetriolo contro il fidanzato: “Sono profondamente schifata e disgustata da quello che ho visto: sia per come una donna, che sa che quell’uomo è fidanzato, ha fatto quello che ha fatto, cosa che fa schifo, sia dal comportamento di lui perché ci eravamo detti determinate cose. Sono veramente schifata, non mi viene in mente un'altra parola. Quindi veramente basta, per quel che mi riguarda siamo in pausa, sono coerente”. In realtà, l’uscita dal reality di Chiofalo consente alla coppia di chiarire e di ripartire dai sentimenti.

Il ricovero in ospedale

Agosto 2022. Francesco viene ricoverato in ospedale a seguito di un malore. Lenticchio si trova a Ragusa per una serata in discoteca ma, mentre firma autografi e scatta foto con i fan, si sente male e viene trasportato d’urgenza al pronto soccorso cittadino. Chiofalo riprende l’intera scena con il cellulare e pubblica tutto sui social network, innescando critiche e polemiche. Ma il ricordo dell’operazione subita al cervello nel 2019 – quando gli fu asportato un tumore benigno – torna a fargli paura più delle critiche. Accanto a lui c’è Drusilla e gli accertamenti rassicurano la coppia sulle buone condizioni di salute di Francesco.

La prima crisi

Aprile 2023. Francesco e Drusilla vivono un momento difficile. La coppia non appare più in pubblico e sui social smettono di seguirsi: per i fan è il segnale che tra i due è in atto una crisi profonda. Solo a giugno, dopo due mesi di silenzio, Francesco torna su Instagram per dichiarare tutto il suo amore a Drusilla. “Ho avuto paura di perderti per sempre ed è stata la sensazione peggiore che abbia mai provato. Ho capito quanto sei importante per me e che senza di te nulla ha più senso”, scrive il personal trainer in un lungo post pubblicato sulla sua pagina ufficiale.

La proposta

Gennaio 2024. A due anni dall’inizio della loro storia Francesco fa un gesto plateale per Drusilla e, sulle pagine della rivista DiPiù, le chiede di sposarlo. La proposta, scritta nero su bianco, però, non sortisce l’effetto desiderato e la lettera di risposta di Drusilla non tarda ad arrivare. “Amore, ma come ti è venuto in mente, conoscendomi, di farmi una proposta di matrimonio? Io ti amo e voglio stare con te, ma sai benissimo che sono assolutamente contraria a queste celebrazioni, scelte fin troppo borghesi per il mio spirito libero”, scrive lei sempre su DiPiù. L’ereditiera sottolinea che preferisce pensare alla convivenza più che ai fiori d’arancio: “Invece di pensare al matrimonio, preoccupati di trovare una casa a Firenze, così possiamo vederci più spesso, anche perché una stanza d’albergo, per quanto bella, è un luogo freddo, anonimo”.

L’intervento agli occhi

Giugno 2024. Francesco torna al centro della cronaca. Il personal trainer si sottopone all’ennesimo intervento estetico, questa volta per cambiare definitivamente il colore dei suoi occhi da marroni ad azzurri. Lenticchio racconta sui social, passo dopo passo, cosa lo aspetta e i rischi dell’operazione: "Dicono che sia l'intervento di chirurgia plastica più pericoloso del mondo. Dicono che ci sono dei rischi altissimi. Tra qualche giorno saprò dirvi come è andato". Questa volta, però, al suo fianco non c’è Drusilla, che è contraria a un cambiamento così drastico e rischioso: “Disapprovo in toto. Sono stata contraria da subito e la sua scelta ha provocato l'ennesima pesante discussione". Per la coppia è l’inizio di una crisi che li porterà ad allontanarsi definitivamente.

L’addio definitivo

Luglio 2024. Un mese dopo l’intervento di cheratopigmentazione Francesco annuncia la rottura con Drusilla. Con un lungo post pubblicato su Instagram, il personal trainer spiega: "Purtroppo ci siamo lasciati in pessimi rapporti. Io ce l'ho sempre messa tutta per far funzionare le cose, vi chiedo di avere rispetto per questo momento". Mentre Chiofalo si dilunga in spiegazioni sui social, Drusilla sceglie la via del silenzio. Solo dopo mesi, intervistata sull’argomento, racconta: “Ognuno può fare quello che vuole con il proprio corpo. Però gli occhi sono la porta dell’anima, caratterizzano una persona. Rivederlo con i nuovi occhi è stato come vedere una nuova persona. Un conto è la chirurgia, un conto è stravolgersi. Ha un'ossessione per la perfezione.

È insoddisfatto del suo aspetto estetico e questa è l'espressione di una forma di insicurezza”. Per loro non c’è possibilità di ritorno. Oggi Drusilla Gucci risulta single, mentre Francesco Chiofalo è fidanzato con Manuela Carriero, ex protagonista di Temptation Island e Uomini e Donne.