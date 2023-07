La Barbie-mania colpisce anche il food: tutti pazzi per la "Pasta rosa"

Tutti pazzi per Barbie e tutti pazzi per la pasta. È questo il grande trend del momento su tutti i social, il piatto iconico del Bel Paese diventa simbolo di emancipazione femminile e fantasia oltre gli schemi con una testimonial davvero speciale, Barbie, la celebre bambola che da oltre 60 anni incarna i desideri e i sogni di tutte le bambine del mondo e non solo.

È di oggi l'uscita in tutte le sale cinematografiche del pianeta del film a lei dedicato, che già si preannuncia destinato a diventare un vero e proprio cult movie. Nella sempre più montante trepidazione dell'attesa instagram e Tik Tok si sono letteralmente riempiti di una infinità di fotografie e filmati incentrati sulla bellissima bambola e sulla pasta.

Non una pasta qualunque, sia chiaro, ma una Barbie Pasta, condita con uno sfavillante sugo fucsia.

La ricetta? Pura fantasia e immaginazione, non sono importanti né gli ingredienti né la preparazione, l'importante è che sia sempre usata la pasta e che il condimento sia sempre del colore identificativo dell'universo parallelo di Barbie.

Così ragazze e donne di tutte le età si sono improvvisate fantastiche chef e cuoche alla moda di fronte agli obiettivi dei loro telefonini.

In tantissime hanno mostrato grande ingegno nel cercare alimenti in grado di dar la giusta colorazione.

Se ci pensiamo, il colore rosa o fucsia è piuttosto raro da trovare in cucina.

Ovviamente la base del sugo di Barbie è la passata di pomodoro che si è pensato bene di schiarire aggiungendo ingredienti come ricotta o panna.

Il lampo di genio è stato aggiungere la barbabietola rossa che ammalgamandosi con il resto è riuscita a donare la tonalità rosa shocking tanto ricercata.

Addirittura è stata spunto per una ladychef di altissimo livello, Meredith Hayden, che in questo modo ha realizzato un piatto gourmet, delle squisite fettuccine con emulsione di rape rosse e pregiatissimo formaggio di capra.

Una leccornia degna della regina delle bambole e contrassegnata, così come le altre ricette, dall' hashtag #BarbiePasta che in brevissimo tempo ha scalato le vette dei social con milioni e milioni di visualizzazioni.

Non è mancato neppure chi è stato in grado di cavalcare l'onda del marketing, come uno storico pastificio italiano che ha cominciato a commercializzare spaghetti, penne, rigatoni e farfalle racchiusi in pacchetti fucsia che sicuramente saltano subito all'occhio.

La simpatica e dirompente iniziativa di Barbie Pasta è così riuscita a colorare il mondo intero e da chef italiana e bambina cresciuta qual sono, sono onorata che la bambola preferita della mia infanzia sia diventata ormai ambasciatrice del piatto italiano per eccellenza, anche se in divertente versione pink.

Non solo. Da ladychef sono felice che il mio alimento preferito sia diventato simbolo di donne emancipate, che non vogliono sottostare a schemi sociali antiquati che troppo spesso sono in grado di condizionare la vita e il lavoro.

Donne in carriera, in grado di avere ambizioni, aspirazioni, sogni e desideri in ogni campo, senza alcuna distinzione di sesso, pur mantenendo la propria femminilità e indossando completino e accessori fucsia, proprio come la nostra cara, amata Barbie.