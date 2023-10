Il blitz degli ecovandali sull'autostrada: Ultima Generazione blocca la A4

Nuovo blitz di Ultima Generazione. Stavolta gli attivisti pro-clima hanno deciso di occupare l'autostrada A4 Torino-Milano, bloccando la viabilità in entrambe le direzioni. Dopo aver raggiunto la zona, nei pressi dell'imbocco di corso Giulio Cesare a Torino, i manifestanti si sono seduti a terra, proprio in mezzo alla strada, creando disagi e interrompendo di fatto il traffico. Una protesta che è andata avanti per circa due ore, provocando non poche polemiche.

La protesta

Questa mattina i ragazzi di Ultima Generazione hanno bloccato la A4 Torino-Milano per protestare ed esibire uno striscione con la scritta "Fondo riparazioni". Gli attivisti si riferivano al fondo di 20 miliardi di euro stanziato permanentemente per rifondare eventuali danni provocati da calamità ed eventi climatici estremi.

Ancora una volta è stato deciso di bloccare un'arteria importante per i trasporti e non sono mancati automobilisti che, stanchi e infuriati per la situazione, hanno deciso di scendere dalla propria auto per inveire contro i manifestanti e i loro metodi. Fortunatamente la situazione non è degenerata, anche grazie alla presenza degli uomini della Digos inviati dalla questura di Torino per monitorare l'andamento della protesta. Gli agenti hanno poi provveduto a far spostare gli attivisti, trascinandoli a bordo strada per garantire la loro incolumità e consentire agli automobilisti di rimettersi in marcia.

" Ho deciso di incollarmi alla strada perché voglio urlare quanto posso la mia determinazione per difendere la vita umana ", ha dichiarato uno dei manifestanti, come riportato da Ansa. " Le forze che vogliono farci morire stanno operando a un certo livello. Ci dobbiamo organizzare meglio di loro. Ultima Generazione chiede il fondo di riparazione, i soldi li devono dare le multinazionali che hanno causato questo danno. Paghiamo con le nostre tasse, paghiamo per essere uccisi. Il governo ci sta avvelenando. Sono qui per i figli che non avrò mai ".

Dal momento che due ragazzi di Ultima Generazione hanno addirittura pensato di incollarsi alla strada, è stato necessario l'intervento mirato dei vigili del fuoco. I due hanno poi raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco. I restanti membri del gruppo, circa venti soggetti, sono stati invece spostati senza problemi e poi identificati. Dopo ben due ore di blocco, l'autostrada è stata riaperta e la circolazione dei mezzi è ripresa.

L'esposto di Assoutenti

I metodi di Ultima Generazione, mirati a provocare disagio, non sono piaciuti ad Assoutenti, che questa mattina ha informato della propria intenzione di rivolgersi alla procura della Repubblica di Torino per presentare un esposto.