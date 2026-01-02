Valanga nel Cuneese, una vittima e tre feriti

Tragedia in montagna nel primo pomeriggio di oggi, 2 gennaio, in alta valle Maira, nel comune di Acceglio, in provincia di Cuneo. Una valanga di grandi dimensioni si è staccata poco dopo le 13 a oltre 2.300 metri di quota, nella zona del bivacco Bonelli, travolgendo quattro escursionisti.

Il bilancio tragico

Il bilancio è di una vittima e tre persone ferite. A perdere la vita è una donna di nazionalità straniera, le cui generalità sono ancora in fase di accertamento. Le operazioni di soccorso si sono concluse nel tardo pomeriggio con la conferma che non ci sono altri dispersi né persone rimaste sepolte sotto la neve.

I soccorsi e le condizioni dei feriti

Due degli escursionisti coinvolti sono stati recuperati in stato di ipotermia e trasportati dai soccorritori, intervenuti con Soccorso alpino, vigili del fuoco, Guardia di Finanza ed equipe del 118, nel vicino bivacco Bonelli, che è stato riscaldato per consentire le prime cure e le valutazioni sanitarie. Le loro condizioni, secondo quanto riferito, non sarebbero critiche. Il quarto escursionista è stato invece ricoverato all’ospedale di Savigliano, ma non presenta gravi lesioni.

L’allarme

L’allarme è stato lanciato da altri escursionisti che si trovavano nella stessa area ma che non sono stati coinvolti dal distacco della massa di neve. Le operazioni di soccorso sono risultate particolarmente complesse a causa delle forti raffiche di vento che interessano la zona.

Elicotteri e squadre a terra in azione

Tre elicotteri, dei Vigili del fuoco, del Soccorso alpino e della Guardia di Finanza, hanno sorvolato a lungo l’area compresa tra il lago Apzoi e il vallone del Vallonasso, mentre le squadre da terra hanno raggiunto il punto dell’incidente in condizioni ambientali difficili.

Giornata critica sulle Alpi cuneesi

Proprio il forte vento e l’instabilità del manto nevoso stanno creando criticità in diverse zone delle Alpi cuneesi.

Nella mattinata di oggi, infatti, un elicottero dei Vigili del fuoco era giànella vicina valle Varaita per soccorrere due scialpinisti francesi rimasti bloccati in un bivacco a 2.648 metri di quota, dopo che la neve accumulata contro l’ingresso ne aveva