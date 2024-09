Il valore della diversità e dell'inclusione celebrato da Mediaset

Ascolta ora 00:00 00:00

“ Ogni storia, ogni voce, ogni persona è unica. Ecco perché le raccontiamo tutte ". È questo il claim della nuova campagna con cui Mediaset dal 15 al 22 settembre 2024 celebrerà la diversità e l'inclusione.

Per essere speciali è importante essere "diversi"

Da sempre l'azienda si impegna a rappresentare e mettere in risalto nella sua programmazione queste molteplicità, riconoscendone l'importanza per la crescita e l'evoluzione di una società moderna ed inclusiva.

La campagna sociale

Lo spot richiama l'attenzione di ogni persona sul valore della diversità che si incontra ogni giorno nella vita quotidiana, prendendola come esempio per favorire una collettività più aperta. Anche questa nuova campagna, come le precedenti mandate in onda da Mediaset, rientra nelle attività di sensibilizzazione sociale: " Mediaset ha a cuore il futuro".

Un modo concreto per mettere al servizio della comunità le competenze e la forza comunicativa della tv Mediaset.

Dove si potrà vedere

La campagna sarà visibile su tutti i canali del Gruppo, online sulle nostre pagine, in radio e sul sito web dedicato.