Vaticano, webcam sulla tomba di San Pietro e sulla Porta Santa

Dopo la Basilica di San Pietro che diventa digitale, permettendo a chiunque non possa visitarla dal vivo di vederla fin nei minimi particolari, c'è un'altra novità hi tech che arriva dal Vaticano.

Le webcam

Sulla tomba di San Pietro verrà installata una webcam che permetterà una sorta di raccoglimento virutuale, anche per chi è a migliaia di chilometri di distanza. In questo modo i fedeli da ogni parte del mondo potranno inviare le loro preghiere anche senza essere presenti. A comunicare la novità padre Enzo Fortunato, direttore della comunicazione della Basilica papale di S. Pietro, in occasione di un briefing in Vaticano, nel quale è stato annunciato il nuovo piano della comunicazione della Basilica.

Il dispositivo sarà inaugurato il prossimo 2 dicembre direttamente da Papa Francesco. Ma non è finita qui. Un'altra webcam invece sarà installata sulla Porta Santa, per consentire a chi non potrà affrontare il “santo viaggio” di attraversarla simbolicamente.

I social

La Basilica di S.Pietro inoltre utilizzerà i social network “ per condividere l’amore per questo luogo sacro, e offrire informazioni utili in vista dell’imminente Giubileo" ha spiegato padre Fortunato . Questo modo più "moderno" di comunicare ai fedeli e di permettere loro una "vicinanza" ai luoghi sacri, è volta proprio a creare connessioni significative tra la Basilica e i cristiani di tutto il mondo.

Padre Enzo Fortunato inoltre, in vista del Giubileo ha annunciato la creazione di una sala polifunzionale interna alla Fabbrica di San Pietro che permetterà l’accoglienza dei giornalisti e degli operatori dell’informazione per incontri e briefing.

La "posta" di Papa Francesco

Altra novità, sicuramente meno tecnologica ma di grande intensità spirituale, sarà una rubrica di posta su una nuova rivista: “Piazza San Pietro”, sulla quale Papa Francesco avrà un filo diretto con i lettori rispondendo mensilmente alle loro domande.

Un'anticipazione della prima richiesta è quella di "nonna Olivia" di Bergamo che ha scritto al Santo Padre in merito alla decisione della figlia di non battezzare la nipote. Una riflessione sulla progressiva mancanza di fede che porta i giovani ad allontanarsi dalla Chiesa.

Non si può imporre a genitori che non lo vogliono per i propri figli. Voi nonni, tuttavia, con il vostro esempio potete aprire tanti cuori che sembrano chiusi. Portate avanti il dialogo sempre

Il Papa condividendo la sofferenza di nonna Oliva, spiega che: "", scrive il Pontefice.