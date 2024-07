Venezia, muore il conte Celio Passi. La sua barca contro una briccola

Ascolta ora 00:00 00:00

Una dinamica ancora da stabilire nei dettagli, dall'esito gravissimo, un morto e un ferito grave nello scontro tra una barca e una briccola, una struttura in legno che serve per indicare le vie d'acqua in laguna a Venezia. La vittima è un personaggio molto noto della zona, si tratta del conte Marco Celio Passi, pro-cancelliere dell'Ordine dei Cavalieri di Malta di Venezia, che si trovava sulla barca insieme ad una quarantaduenne francese di cui non sono state fornite le generalità.

La dinamica

Arrivata nella notte ai vigili del fuoco, la segnalazione di una barca senza controllo alla deriva davanti all'isola di Sacca Fisola, nella zona della Giudecca, a Venezia. Giunti prontamente sul posto hanno notato a bordo una persona priva di sensi e una donna ferita. Saliti sulla piccola inmbarcazione sono poi riusciti a riprenderne il controllo.

Immediati i soccorsi di rianimazione dell'uomo che sono durati fino all'arrivo del Suem -Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza- che hanno potuto costatare il decesso. La donna, che ha riportato multifratture, è stata stabilizzata e trasferita con l'idroambulanza in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno poi perlustrato le acque limitrofe per escludere il coinvolgimento di altri natanti. Sul posto anche e forze dell'ordine e la capitaneria di porto per ricostruire la dinamica di quanto successo.

Fondamentale sarà la testimonianza della donna, che si trova ora all'ospedale di Mestre sotto shock, con ferite multiple e politraumi. Ha un femore rotto che deve essere operato d'urgenza. Il corpo dell'uomo, residente a San Polo, è a disposizione dell'autorità giudiziaria, così come l'imbarcazione, in attesa delle decisioni del pm.

Un precedente nel 2023

Un incidente simile a quello in cui ha perso la vita il Conte Celio Passi, era avvenuto nel 2023 durante la festa del Redentore quanto era morto il 28enne Riccardo Nadin dopo uno scontro tra la barca che guidava e una briccola

Chi era il Conte Celio Passi

Al vertice dell'Ordine dei cavalieri di Malta, pro-cancelliere del Gran Priorato di Lombardia e Venezia, Marco Celio Passi, 44 anni, per tutti Marco, era anche delegato a San Polo, dove risiedeva, del palazzo Tiepolo Passi, che si affaccia sul Canal Grande, in zona San Silvestro. Il Conte aveva dedicato al volontariato dell'ordine gran parte della sua vita. Un'associazione quella dei Cavalieri di Malta millenaria, dedica al soccorso e all'aiuto dei pellegrini. Il Conte lascia la moglie e due figli piccoli. Di lui i conoscenti, sconvolti dalla tragedia, ricordano: " Era sempre sorridente e disponibile ".

Per le sue molteplici benemerenze verso l'Ordine, lo scorso giugno era stato insignito della Croce di commendatore dell'Ordine al merito melitense.

Il procuratore Bernardo Gambaro, i suoi collaboratori, i confratelli, consorelle e volontari tutti si stringono con affetto a Lelia, Aloisia e ai figli in questo momento di sconforto per la perdita di una persona così speciale

Parole di cordoglio arrivano anche dall' associazione: "".