Il vero limite di Elly Schlein, sondaggio premierato e Sinner: quindi, oggi...

- Leggo i lanci di agenzia: “Impresa Sinner, è in finale alle Atp Finals”. Ecco: mi sembra esagerato. Sinner è tra i primi tennisti del mondo, se batte uno dei rivali è bravo ma non la chiamerei "impresa". Fa il suo mestiere e, va detto, lo fa molto bene. Tiferemo per lui.

- Il vero limite di Elly Schlein è quello di non essere brava come Meloni. Semplice. È riuscita a scalare il Pd, ha sicuramente immense qualità, ma non scalda i cuori. E non ha grande coraggio. Lo dimostra sia il rifiuto di partecipare alla kermesse di FdI, Atreju, che avrebbe potuto consacrarla come legittima sfidante di Giorgia; ma anche il modo in cui sta governando il Pd. Il partito naviga in cattive acque, non sforna idee serie dai tempi del salario minimo (che poi seria non era). Sintesi perfetta di Marco Rizzo: "Di Cosa ha paura Elly Schlein? Se ha delle ragioni da vendere, dovrebbe accettare l'invito ad Atreju. Se non lo fa, evidentemente non sa cosa dire".

- Interessante sondaggio del Corsera sul premierato, che a me piace chiamare “premier eletto dal popolo”. Il 36,3% pensa possa migliorare la democrazia, un altro 36,2% invece la considera un rischio. Ma il dato più importante riguarda gli indecisi: sono tantissimi, quasi un terzo. Quindi non solo la partita è lungi dall’essere vinta o persa, ma rischia di trasformare l’eventuale campagna referendaria in un vero e proprio bagno di sangue.

- Giulia è morta e ora danno la caccia a Filippo. Brutto dirlo, ma l’epilogo appariva ormai scontato. La cronaca non è il core business di questa rubrica, quindi la lasceremo fuori. Ma resta incomprensibile come possa un giovane “bravo ragazzo”, così lo descrive il suo parroco, arrivare ad uccidere una persona e a condannarsi al carcere a vita. Perché?

- Intervista al ministro Carlo Nordio che centra il punto focale del problema "sicurezza" e "giustizia". Ai cittadini interessa più non essere rapinati o derubati in casa che conoscere l'eventuale traffico di influenze illecite di Tizio, Caio e Sempronio. Magari gridano di sdegno per un giorno, ma poi le "grandi retate" in tema di corruzione vengono dimenticate nel giro di un amen. Furti e rapine invece no. Polizia e magistratura dovrebbero concentrarsi su questo: ridurre la micro-criminalità, o le occupazioni abusive, o le baby gang, che poi sono i reati che impattano davvero sulla vita della povera gente.