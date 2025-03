Viaggi in aereo? Da aprile non puoi più portare questo oggetto su alcuni voli: cosa sapere

Ascolta ora 00:00 00:00

I viaggi in aereo cambiano ancora con l'introduzione di nuove regole di sicurezza. A partire dal primo aprile, infatti, molte compagnie aeree adotteranno misure più stringenti per garantire la sicurezza di chi si trova a bordo dei velivoli.

La ragione di ciò risiede in un recente incidente che ha interessato un aereo A321 della compagnia Air Busan. Lo scorso 28 gennaio, infatti, si è verificato un incendio in un velivolo mentre questo si trovava in volo, ed è stata necessaria un'ora per estinguere completamente le fiamme. Un episodio che ha ovviamente spaventato molto, portando le compagnie a chiedere quali misure addottare affinché certi eventi non si ripetano. Da qui la decisione di vietare a bordo le power bank, ossia quelle batterie esterne impiegate per ricaricare i dispositivi elettronici. Sarebbe stata proprio una power bank, secondo le indagini, a causare il rogo che ha messo in pericolo la vita di ben 169 passeggeri e 7 membri dell'equipaggio.

Il nuovo divieto sarà effettivo dal prossimo primo aprile e, almeno per il momento, sembra riguardare le compagnie aeree asiatiche. Non è detto però che nel prossimo futuro la regola non possa essere adottata anche dalle compagnie occidentali.

Stando alle ultime informazioni, ad adottare il divieto dal prossimo mese sono EVA Air, China Airlines, Tiger Airways e Singapore Airlines. Su queste compagnie aeree le power bank non potranno più viaggiare nei bagagli in stiva, né nelle apposite cappelliere sopra i sedili. I passeggeri dovranno tenerle addosso, e sarà severamente vietato utilizzarle per tutta la durata del volo. EVA Air, STARLUX Airlines, China Airlines, Tigerair Taiwan, UNI Air e Mandarin Airlines hanno inoltre vietato l'imbarco di batterie di riserva al litio.

Ma non finisce qui. Korean Air, Asiana Airlines, Air Busan, Eastar Jet, Jeju Air, T’way Air e Jin Air - tutte compagnie aeree coreane - hanno vietato il trasporto di batterie di ricambio in stiva e nelle cappelliere. Chi volesse portarle con sé, dovrà sistemarle in appositi sacchetti di plastica sigillati e poi tenerle con sé. Non solo. Le porte di ricarica dovranno essere bloccate con del nastro isolante. Ovviamente vige il divieto di utilizzo delle batterie per tutta la durata del volo.

Tutto questo perché è ormai ampiamente dimostrato che le power bank possono

. Può capitare a causa di un forte surriscaldamento, per un improvviso cortocircuito, per un sovraccarico o per difetti di fabbricazione. Si tratta di un rischio che le compagnie aeree non intendono più correre.