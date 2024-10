Viaggi in aereo? Occhio a queste parti che accumulano sporcizia e batteri

Ascolta ora 00:00 00:00

Che spostarsi in aereo significhi viaggiare in un ambiente carico di sporcizia e di batteri non sorprende più di tanto, visto il gran numero di passeggeri provenienti da tutto il mondo che i velivoli caricano quotidianamente. All'interno della cabina, tuttavia, ci sono delle parti a cui prestare maggiore attenzione e alcune di esse hanno sorpreso i follower dell'assistente di volo Cher Dallas, che ha caricato un video divenuto immediatamente virale in rete per il suo contenuto.

"Innanzitutto, per esempio, io non ho mai visto nessuno pulire l'oscuratore degli oblò in tutta la mia carriera" , rivela la hostess, "pensate a quante persone ogni giorno toccano quella parte che non viene mai disinfettata dagli addetti alle pulizie, è sporchissima" . La lista delle parti da incubo a bordo di un aereo include quindi la zona degli oblò, ma non solo: c'è spazio anche per i lavandini dei bagni, per il tappeto, per le cinture di sicurezza e i vani porta oggetti collocati sopra le teste dei passeggeri.

Cher ha raccontato poi di aver visto numerosi passeggeri vomitare nel lavandino del bagno del velivolo: "Quindi se ti cade qualcosa dentro è meglio considerarla persa e lasciarla lì dov'è" , considera l'assistente di volo. Oltre a non aver mai visto disinfettare i lavandini, la ragazza ha rivelato che anche l'acqua ha una grande carica batterica, sconsigliando a tutti non solo di berla, ma anche di utilizzarla per lavarsi le mani.

"Ho visto pulire la tavoletta del water solo una volta in tutta la mia carriera" , prosegue la hostess, che consiglia ai passeggeri anche di evitare di stare a piedi scalzi sul tappeto dell'aereo, visto che su di esso si riversa ogni genere di liquido o liquame, in primis il vomito di chi si sente male durante il volo.

A completare la lista ci sono ovviamente le cinture di sicurezza, toccate centinaia di volte ogni giorno da numerosi viaggiatori e pulite rado e con scarsa attenzione e, anche se non rientra tra le parti che ci si attenderebbe di vedere inserite nell'elenco, anche le cappelliere in cui vengono riposti i bagagli a mano. Tutti elementi con una carica batterica molto elevata, per cui il consiglio è quello di non toccarsi mai gli occhi o portare le mani alla bocca prima di essersi seduti comodamente sul sedile e di essersi puliti con grande attenzione con delle salviette o dei gel igienizzanti.

"In pratica l'intero aereo è in quelle condizioni" , ironizza un utente sotto il video della ragazza. "Mi manca la persona che ero prima di vedere questo video" , commenta un altro. "Considerando i costi elevati di un biglietto, l'aereo dovrebbe essere ben pulito quotidianamente" , afferma un follower.

Su Reddit, inoltre, un altro assistente di volo mette in guardia i passeggeri, sconsigliando loro di ordinare dei drink con ghiaccio, dato che gli stampi vengono lavati molto raramente. Insomma, in pratica in aereo si è circondati da batteri.

Secondo uno studio condotto nel 2015 su base scientifica, peraltro, la parte più pericolosa non è il bagno, bensì i, in grado di raggiungere ben 2155 unità di colonie di batteri. Molto dietro sono le prese d'aria collocate sopra la testa dei passeggeri, con 285 unità e il pulsante di scarico del bagno con 265.