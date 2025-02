“Viene qui a farsi i ca**i suoi”. Lite in diretta tra Parenzo e il tiktoker napoletano

David Parenzo e Antony Sansone

L’invasione bis che si temeva a Roccaraso, per fortuna, non si è verificata. Le polemiche, però, non intendono placarsi. Dopo il caos scatenato una settimana fa dall’arrivo di più di 250 pullman nel comune di Roccaraso, questa mattina a L’Aria che tira – la quotidiana trasmissione di approfondimento su la7 – è andato in onda uno scontro molto acceso tra il conduttore Davide Parenzo e l’influencer napoletano Antony Sansone.

L’oggetto del dibattito è preso detto. Si parla dell’invasione dei turisti napoletani a Roccaraso. Uno show quantomeno ambiguo andato in scena la settimana scorsa e, in forma ridotta, anche nella giornata di ieri. Fra gli invitati ci sono il tiktoker, influencer napoletano Anthony Sansone e il deputato napoletano di Avs Francesco Borrelli, con il quale il tiktoker, tra l’altro, aveva giù avuto un diverbio. Ed è proprio al deputato che Sansone si rivolge: “Ciao Francesco Borrelli, vogliamo un po' parlare degli immigrati nella casa di sua mamma?” , esordisce l’influencer distogliendo l’attenzione dai fatti di Roccaraso. La risposta di Borrelli non si fa attendere. Prima sostiene che la trasmissione si è trasformata nel “mezzo per offendere la mia famiglia” . Poi, a stretto giro, si rivolge al tiktoker: “Dici cose false, sei un influencer che sostiene la criminalità. È molto grave che in uno studio venga diffamata una persona e la sua famiglia” .