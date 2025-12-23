A Villa Brasini il Gala internazionale di Nova Stella Lux celebra il Made in Italy

Si è svolto nella splendida cornice di Villa Brasini, a Roma, il Red Carpet e International Dinner Gala Place di Nova Stella Lux, partner di Diga Golf ed ExcellenceItaly.Luxury, piattaforma di supporto alla promozione e all’internazionalizzazione del Made in Italy.

Un evento con prestigiosi patrocini istituzionali

Giunta alla XXXII edizione, la kermesse è stata ideata dalla dott.ssa Anita Lo Mastro, partner e senior advisor per l’internazionalizzazione e la promozione d’impresa. L’evento si è svolto con l’Alto Patrocinio dell’ITA – Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane, di Federalberghi Roma, del Comitato Atlantico, dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, della Regione Lazio, del Diga Golf – Associazione Diplomatici Golfisti, di Confitarma, dell’Istituto Italiano Navigazione, di RAM S.p.A., di FinCalabra e di altre importanti realtà istituzionali.

Un insieme di presenze che ha confermato il valore strategico dell’iniziativa nel panorama della promozione economica e culturale italiana.

Diplomazia, impresa e spettacolo

La serata ha riunito un parterre di altissimo livello, composto da diplomatici internazionali, rappresentanti delle istituzioni e imprenditori. A condurre l’evento è stata la giornalista Rai Daniela Pulci, mentre il momento musicale è stato affidato alla performance del tenore Cristian Ricci, direttore dell’Orchestra Sinfonica del Veneto.

Gli ExcellenceItaly.Luxury Awards

Momento centrale della serata è stata la consegna degli ExcellenceItaly.Luxury Awards, opere esclusive realizzate da un artista scultore in marmo di Carrara, che ha creato quattro pezzi unici per questa edizione. Tra i premiati figurano importanti personalità del panorama nazionale e internazionale, S.E. Rashad Aslanov, Ambasciatore dell’Azerbaijan in Italia, per il settore diplomatico, Stefano Dominella, presidente di Gattinoni Couture, per il settore moda, alla presenza dello stilista Guillermo Mariotto. Senatore Antonino Germanà, per il settore politico-istituzionale, Pasquale Esposito, presidente di E.P. S.p.A., per il settore food.

Ospiti e protagonisti della serata

Numerosi e qualificati gli ospiti presenti, tra cui Elena Lorenzini, vice capo di gabinetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Ammiraglio di Divisione Fabio Agostini, comandante del Comando Interregionale Marittimo Centro, il consigliere regionale calabrese Orlandino Greco, il presidente dell’Autorità Portuale di Taranto Giovanni Gugliotti, l’amministratore unico di RAM S.p.A. Davide Bordoni, il CEO di Skygate Cristian Colucci, il presidente di Millionaire Savino Novelli, il socio fondatore di Azimut Giuseppe Fusilli, e Paolo Maiello di ErreBi Marmi Carrara.

Presente anche MyVenice, rappresentata dal CEO Paolo Tamay, realtà che riunisce eccellenze venete dall’artigianato in vetro di Murano al food e alle produzioni tradizionali regionali.

Il brindisi finale

A conclusione del Gala, gli ospiti hanno brindato con

un’edizione speciale di “Bollicine” Girardi, ideata appositamente per, suggellando una serata all’insegna dell’eccellenza, della diplomazia e della promozione del Made in Italy nel mondo.