Cos'è Elevator Ai: il fenomeno virale del momento su TikTok e Instagram

Se fino a poco tempo fa erano i politici, italiano e non, a essere finiti nel mirino dell'AI - protagonisti di foto di coppia quanto mai improbabili - ora sono i vip a essere al centro dell'ultima tendenza social. Da David Beckham a Marco Mengoni, da Dua Lipa ad Annalisa: tutti, improvvisamente, si ritrovano nello stesso ascensore. Non è l'after party dei sogni ma il nuovo trend virale denominato "Elevator AI", ovvero l'ultima ossessione dei social che trasforma le celebrità in ospiti d'eccezione di surreali fotografie all'interno di un ascensore. Gli scatti sono ovviamente "fake" ma l'attenzione che sono in grado di scatenare - trasformando semplici post in fenomeni virali - la dice lunga sull'ultima tendenza, che sta letteralmente impazzando su Tik Tok, Instagram e persino X.

Cos'è Elevator AI

Elevator AI è il nuovo fenomeno virale nato grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa. Tutto ruota attorno a una fotografia, che ritrae una o più personaggi famosi dentro un ascensore spesso accanto ai loro fan che, grazie all'AI, possono finalmente salire in ascensore con il proprio idolo. C'è chi invece si diverte a creare coppie immaginarie di celebrities, accostando vip che nella vita reale non si sono mai incontrati o personaggi diametralmente opposti per provenienza e ideologia.

A prima vista può sembrare una foto rubata, ma in realtà è il frutto di un prompt ben scritto e di programmi come Midjourney, Ideogram e Meitu, che sono in grado di riprodurre immagini di alta qualità ed estremamente realistiche, tanto da tradire anche l'occhio più esperto.

Perché in ascensore

Attori, cantanti, influencer e creator, tutti almeno una volta sono finiti all'interno di uno scatto di Elevator Ai. Solo per citare i volti noti italiani, è il caso di Marco Mengoni e Annalisa, ma anche dei rapper Lazza e Massimo Pericolo, che hanno commentato l'assurdo trend sui loro canali social. A stupire, tra le altre cose, è l'ambientazione dello scatto: l'ascensore. Il luogo preferito dalle nuove generazioni, secondo molti esperti, che più di altre location viene scelto come set per immortalarsi in selfie e foto da condividere sui social.

del fenomeno sono in forte crescita: solo su TikTok si contano già 32 milioni di post legati all'hashtag #aielevator, molti dei quali sono tutorial su come realizzare lo scatto perfetto con la propria celebrities del cuore.