"Clock It": cosa c'è dietro questo gesto e perché presto lo vedrai ovunque

Con oltre 140 milioni di contenuti solo su TikTok "Clock it" si afferma come il trend del momento. Il gesto delle due dita sta impazzando sui social network e dagli Stati Uniti, dove è diventato un fenomeno virale in pochissimo tempo, si appresta a dilagare anche in Europa e in Italia. Nato come semplice espressione gergale tra creator americani, in poche settimane #clockit è diventato un tormentone, che ha l'obiettivo di porre l'attenzione su un momento da fermare nel tempo.

Che cos'è #clockit

La creator americana Caprice Alexandra, ex volto di Love Island 12, ha spiegato in poche parole cosa c'è dietro al gesto delle due dita: "Guarda bene, questo è il momento importante". L'idea che sta dietro al trend "clock it", infatti, è quella di "marcare" un momento preciso del video, un po' come a dire: "Segna l'ora" o "Ecco il punto". Il gesto può essere usato per evidenziare una trasformazione improvvisa, per fare una rivelazione oppure per sottolineare un dettaglio. Clock it è una sorta di invito visivo a fermarsi e notare l'istante: un linguaggio rapido e facilmente replicabile che spiega perché l'hashtag sta spopolando su TikTok e promette di attecchire anche su Instagram.

Il gesto con le due dita

Chi partecipa al trend porta due dita - l'indice e il medio - davanti agli occhi e verso la fotocamera e compie il gesto di unire i polpastrelli in una sequenza di battiti rapidi. Secondo alcuni questo movimento ricorda l'atto di "puntare l'orologio", mentre secondo altri è come se si stesse facendo un check visivo. I video che utilizzano questo gesto si sono moltiplicati da luglio a oggi e hanno visto protagonisti influencer e star internazionali come Hailey Rhode Baldwin, la modella americana e moglie di Justin Bieber. Il video, nel quale Hailey fa "clock it" quasi come a partecipare a una sorta di rito collettivo, è diventato virale sul web tanto quanto quello dello zio, l'attore Alec Baldwin che settimane fa si era reso protagonista a sua volta del trend virale "Sing to me".

La viralità del fenomeno

In Italia il trend "clock it" non è ancora arrivato ma gli esperti assicurano che è

solo questione di tempo perchè, a differenza di altri fenomeni virali, il gesto delle due dita è universale e di forte impatto visivo e gli influencer nostrani potrebbero sfruttarlo anche per fare