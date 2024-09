Voli aerei, i giorni migliori della settimana per acquistarli: la guida per risparmiare

Ascolta ora 00:00 00:00

Non solo voli low cost e non solo siti particolari dove acquistare biglietti aerei a prezzi convenienti; le modalità per risparmiare nelle prenotazioni dei biglietti sono molteplici e comprendono il mese, il giorno della settimana e persino l'orario di prenotazione. A dirlo sono documenti interni delle compagnie aeree che mostrano l'andamento delle vendite a secondo dei giorni della settimana e non soltanto in quelli di festa, in cui ovviamente la richiesta è più alta. Oltre a questo ci sono anche alcuni "finti risparmi", che vanno evitati, come mettono in atto molte compagnie low cost, che propongono biglietti a prezzi convenienti, ma poi fanno pagare qualsiasi altra cosa aggiuntiva, dal bagagli alla scelta del posto.

Cosa fare per risparmiare

Il fattore tempo è importantissimo, i biglietti vanno acquistati con almeno qualche settimana d'anticipo, altrimenti si rischia al contrario di veder lievitare il prezzo. Inoltre scegliere un orario che non sia quello di punta della compagnia, ovvero quando il volo è abbastanza pieno quindi la richiesta è alta e i biglietti rimanenti vengono venduti ad un costo più elevato.

È inoltre consigliabile volare in bassa stagione, mentre per poter risparmiare nei periodi più "caldi" come possono essere le festività natalizie o pasquali o a ridosso dei ponti, l'unica soluzione è prenotare molto tempo prima e bloccare il volo prima di fissare gli alberghi e tutto il resto della vacanza.

Quali sono i giorni migliori

Solitamente il martedì e il mercoledì quando gli aerei in Europa volano con meno passeggeri, con il mercoledì che sarebbe in assoluto il giorno della settimana più conveniente per poterli acquistare. L'orario migliore è quello a partire dalle 23.00. Per cercare i voli invece è meglio farlo il giovedì e la domenica mattina presto quando i database vengono aggiornati con nuovi voli anche a prezzi inferiori rispetto ai precedenti. Per quanto riguarda i mesi, i migliori sono quelli considerati di bassa stagione, come ad esempio novembre, gennaio e febbraio.

Come prenotare nel migliore dei modi

Grazie alla rete c'è la possibolità di poter scegliere tutte le compagnie aeree che si vogliono, per qualsiasi tipo di destinazione e a qualsiasi orario. Per questo la cosa migliore da fare è quella di confrontare prezzi, orari e giorni per spuntare la tariffa migliore. È consigliato non cercare solo nelle compagnia low cost, ma anche nelle altre che spesso offrono tariffe, che includono molti più servizi, a prezzi davvero interessanti.

Trovare un biglietto ad un prezzo vantagioso

• La modalità mogliore è quella di navigare in anomimo per evitare il dynamic pricing, ovvero un improvviso aumento della tariffa da parte della compagnia che attraverso le visite che facciamo al sito, "capisce" il nostro interesse aumentando il prezzo del biglietto.

• Scegliere una piattaforma che già di per sé paragona le diverse compagnie, come ad esempio skyscanner.com o volagratis.come, ma ne esistono anche moltissime altre.

• Inserire i dati del viaggio che si vuole realizzare ed esaminare attentamente le migliori offerte proposte, compreso il giorno e anche l'ora di partenza e di arrivo.

• Una volta scelto è opportuno andare direttamente sul sito della compagnia e solo lì terminate la transazione con l'acquisto.

Come nascono le tariffe aeree

Uno dei fattori più importanti per le compagnie aeree è il "Load Factor", ovvero la percentuale di sedili che le compagnie riescono a vendere in ogni singolo volo, ed è proprio questo che

. In sostanza più l'aereo è vuoto a ridosso della partenza, piùper cercare di attirare prenotazioni e riempire il volo.