"A volte le coincidenze...". Follia novax contro Toscani

Anche di fronte a una malattia terminale e alle sofferenze di chi la patisce, l'ignoranza di alcuni no vax non ha limiti né confini. Non si spiegano altrimenti gli attacchi vigliacchi nei confronti del fotografo Oliviero Toscani che un paio di giorni fa ha dichiarato di avere l'amiloidosi, una rara malattia che colpisce molti organi a causa dell'accumulo anomalo delle proteine.

Su tutti i social in cui sono presenti i profili ufficiali del fotografo, molti commenti fanno accapponare la pelle per la durezza, la crudeltà e il riferimento al vaccino contro il Covid che l'82enne di Milano aveva tanto sponsorizzato durante la pandemia. Ancora oggi, quell'esigenza mondiale che ha salvato milioni di persone non è proprio andata giù a certa gente che, senza alcuna base scientifica ma soltanto per gettare odio, ha scritto che sarebbe la causa della sua malattia.

Gli attacchi sui social

Su X, ad esempio, addirittura sotto un post del 2020 ecco che si scatena la furia no vax. " Sarà bello vederti schiantare grazie al vaccino ", si legge da un profilo. Un altro utente, più moderato ma ironico, ha la sua teoria in merito all'amiloidosi. " È uno dei possibili effetti collaterali di una roba che ha tanto difeso e che si è sicuramente fatto nel 2021. A volte le coincidenze eh ". Spostandoci sul profilo Instagram la musica non cambia: c'è chi esulta perché la malattia di Toscani è frutto del " karma " e altri che scrivono senza mezzi termini che si tratta del " boomerang del vaccino arrivato il modo particolarmente pesante ". Non solo, un altro scrive addirittura che " ai più accaniti sostenitori dei topicidi fognari, viene presentato il conto. È salatissimo ".

I messaggi sono di questo tenore. Anche dopo ormai tre anni, con il Covid che è diventato un altro virus, i no vax non dormono la notte per i vaccini a Rna messaggero che sono stati somministrati in tutto il mondo. Un altro "genio" emette la sua sentenza: " Se non si fosse vaccinato si sarebbe evitato tutto questo dolore...". Per fortuna sono state decine anche le risposte di chi, invece, ha attaccato pesantemente questa gente segnalando i commenti ai moderatori.

La risposta Bassetti

Su questo odio gratuito è intervenuto anche Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive al San Martino di Genova. " L'attacco a Oliviero Toscani da parte dei novax denota la natura di questo movimento. Solo chi è sciacallo nell'animo e ignorante negli argomenti può arrivare così in basso, avventandosi sulla sofferenza altrui. Credo che abbiano davvero toccato il fondo… ", ha scritto sui social dopo gli attacchi al fotografo e l'accostamento della sua malattia che per i no vax sarebbe stata provocata dal vaccini contro il Covid. Sulla tematica ha detto la sua anche il prof.

Nessuno saprà mai chi sia stato il paziente zero del Covid. Oggi un branco di 'sciacalli zero' con nome e cognome si avventa sulla malattia e sulla sofferenza di Oliviero Toscani

Nino, medico e presidente della Fondazione Gimbe. "", ha scritto su X.