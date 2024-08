Cos'è l'amiloidosi, la malattia rara che ha colpito Oliviero Toscani

Ascolta ora 00:00 00:00

Il fotografo Oliviero Toscani, 82 anni compiuti lo scorso febbraio, in un'intervista al Corriere ha dichiarato di avere l'amiloidosi che gli è stata diagnosticata da un medico di Pisa, il dottor Michele Emdin, e non sapere quanto altro tempo gli resta da vivere perché, purtroppo, si tratta di una malattia incurabile.

Cos'è l'amiloidosi

Quando si parla di amiloidosi si fa riferimento a una rara patologia che consiste nell'accumulo delle proteine che, prodotte in maniera anomala dall'organismo, si depositano su vari organi e tessuti causando disfunzioni, insufficienze dell'organo in questione fino alla morte del soggetto a causa dell'amiloide, la sostanza che si deposita. " Le proteine sono lunghe catene di molecole che si ripiegano assumendo una certa forma " la cui forma " è essenziale per il funzionamento di ogni proteina. Tutti i tipi di amiloidosi coinvolgono una proteina ripiegata in modo anomalo", spiegano gli esperti dei Manuali Msd. I depositi, quindi, non riescono a essere degradati facilmente dall'organismo e interferiscono con lo stesso.

Quali sono le varie forme

L'amiloidosi si presenta in maniera diversa: c'è quella primaria dove le plasmacellule (una tipologia di cellule immunitarie che producono anticorpi) producono quantità enormi di proteine degli anticorpi: in questi casi si possono sviluppare tumori quali il mieloma multiplo: è più facile che gli organi interessati da questi depositi anomali siano il cuore, la pelle, i reni, il sistema nervoso ma anche intestino, fegato, milza e i vasi sanguigni.

L'amiloidosi secondaria si può manifestare come risposta ad altre malattie che sono alla base di infiammazioni croniche o infezioni che spaziano dall'artrite reumatoide, alla tubercolosi ma anche alla febbre familiare mediterranea o per alcune tipologie di tumore. Spesso causa una malattia ai reni ma non sono esclusi nemmeno altri organi. Una terza tipologia è chiamata amiloidosi familiare e si caratterizza per una serie di malattie rare specialmente in età avanzata. La causa più frequente, in questo caso, è quando muta una proteina che viene prodotta dal fegato.

Una quarta tipologia è l’amiloidosi da transtiretina wild type che in passato veniva chiamata "amiloidosi sistemica senile" che solitamente colpisce direttamente il cuore ed è più facile che siano gli uomini a contrarla rispetto alle donne. Infine, c'è anche l'amiloidosi localizzata quando il deposito di cui abbiamo parlato prima si concentra in alcuni organi: può interessare il cervello nelle persone già affette da Alzheimer o potrebbe essere la causa primaria per l'insorgenza di questa terribile malattia ma i depositi possono formarsi anche sull'apparato digerente, pelle, vescica e nelle vie respiratorie.

Quali sono i sintomi

Come nel caso di Oliviero Toscani, tra i sintomi principali e molto gravi c'è sicuramente la perdita di peso unita all'affaticamento frequente del soggetto. Se il cuore è il bersaglio dell'amiloidosi si può andare incontro a un alterato ritmo cardiaco (tachicardia sinusale), insufficienza cardiaca che causa debolezza generale fino al respiro con affanno e in taluni casi anche lo svenimento. Se è il tessuto nervoso a esserne colpito si avvertirà il formicolio alle dita di mani e piedi. Se invece sono i reni il bersaglio principale ecco che si possono formare edemi e si va incontro alla tumefazione dell'addome; se invece interessa la pelle si riconoscerà dalle ecchimosi agli occhi.

I trattamenti

Come detto, se è vero

che non esiste una cura definitiva, chi soffre di amiloidosi andrà incontro a diverse cure in base alla tipologia di cui soffre: dalla chemioterapia alla radioterapia, da alcuni farmaci ad hoc fino al trapianto d'organo.