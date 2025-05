“Una valanga di email all’alba e personale terrorizzato”: ecco perché William non perdonerà mai Harry e Meghan

Ascolta ora 00:00 00:00

La possibilità che il principe William possa riappacificarsi con il fratello, il principe Harry, è sempre più piccola. L'ultima rivelazione arriva dal romanzo bestseller di Robert Lacey "Battle of Brothers", dove viene anche ipotizzata la vera causa di rottura tra i due fratelli. Tutto pare sia iniziato nel 2017, quando iniziarono a girare le prime voci circa il comportamento dei Sussex con il personale di Kensington Palace. Secondo quella fonte, riportata da Lacey, Meghan iniziava a inviare enormi quantità di email già alle 5 del mattino, sommergendo il personale con una "valanga" di messaggi nelle loro caselle di posta. Le fonti rivelano anche che i Sussex regnavano in un " ambiente davvero tossico " in cui i lavoratori tremavano prima degli incontri con la duchessa del Sussex addirittura tremavano.

Quelle voci girarono con insistenza tra i corridoi dei palazzi reali e mentre Meghan pare abbia liquidato una lamentela sulla sua condotta da parte di un alto funzionario, affermando che " non è mio compito coccolare le persone ", il futuro re non ebbe la stessa reazione distaccata. A riportare un dossier al principe William fu un aiutante reale che lavorava con i Sussex, il quale fece avere al primogenito del re un "dossier di angoscia" sul comportamento dei Sussex. Il principe pare che " andò su tutte le furie " e rimase " sbalordito " e " inorridito " da ciò che sentì. Una reazione che a chi ha almeno un po' di familiarità con le dinamiche della famiglia Windsor non sorprende, visto che la famiglia reale inglese, per tradizione da secoli, il personale " come una famiglia ". Lacey scrive anche che William conosceva personalmente parte delle persone che avevano avuto da ridire per il comportamento dei duchi di Sussex.

" Nel momento in cui il Principe sentì le accuse di bullismo, prese subito il telefono per parlare con Harry, e quando Harry esplose in una furiosa difesa di sua moglie, il fratello maggiore insistette. Harry riattaccò il telefono con rabbia, così William andò direttamente a trovare suo fratello nel campus di Kensington ", scrive Lacey. E pare sia questa una delle principali cause del loro allontanamento, iniziato già nel 2019.

Non è la prima volta che emergono lamentele di questo tipo sul comportamento dei duchi del Sussex, in particolare di Meghan Markle . William, quando salirà al trono, se nulla sarà cambiato fino a quel momento, potrebbe togliere definitivamente ogni titolo al fratello e, quindi, a sua moglie.