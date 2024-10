X, tutte le innovazioni del social presentate a "Intersection"

Ascolta ora 00:00 00:00

In occasione di “Intersection", l'evento dedicato all'innovazione digitale, il Market Lead per l'Italia di X, Cris Nulli, ha condiviso con una numerosa platea i traguardi degli ultimi due anni di X, tra cui una crescita significativa della piattaforma, presentando inoltre le principali innovazioni che rafforzano l’esperienza per utenti e creator.

L'incremento della piattaforma

Nel solo mese di luglio 2024, la piattaforma con i suoi 17 milioni di utenti unici mensili, ha registrato un incremento del 12% anno su anno (fonte Audicom), diventando un riferimento per un pubblico sempre più ampio e giovane: il 43% degli utenti italiani ha meno di 34 anni (fonte: GWI, Q2 2024).

Molti sono i motivi di questa crescita a cominciare dal potenziamento, negli ultimi mesi, della sicurezza del brand, che ha ottenuto uno score del 99% su IAS, in linea con i più alti standard delle principali piattaforme social, a fronte della forte attenzione che la piattaforma ha per essere un luogo sicuro per utenti e aziende. Inoltre, X ha rinnovato il programma di revenue sharing pubblicitario per i creator, premiando l’interazione con gli utenti verificati e aumentando gli introiti per chi crea contenuti di valore.

Le nuove funzionalità

Sul fronte dell’innovazione, X ha lanciato una serie di nuove funzionalità per arricchire l’esperienza utente, tra cui la funzione “Hiring” per il reclutamento di talenti, i pagamenti diretti (attualmente disponibili solo negli Stati Uniti), il lancio a breve di una nuova tab dedicata ai video, e l’integrazione con Grok, l’intelligenza artificiale generativa di xAI. Il nuovo approccio “video first” della piattaforma ha contribuito a un aumento del 17% nel tempo di permanenza e del 45% nelle visualizzazioni video.

Non a caso durante la recente Milano Fashion Week 2024, la piattaforma ha visto un record di attività su X, con oltre

, registrando un incremento del 200% rispetto all’anno precedente. Questi risultati evidenziano la crescita di X come hub dinamico per discussioni di tendenza e innovazione digitale.