Le 10 migliori auto per il bagagliaio: la classifica 2023

La ricerca di un bagagliaio ampio, di un vano di carico capiente, sono la prerogativa di chi ha bisogno di spazio, o perché ha una famiglia numerosa, o perché la propria attività lavorativa glielo impone. Se da una parte il mercato ha messo da parte le monovolume come un retaggio del passato, peccato che queste vetture fossero campionesse per praticità e capienza, adesso la risposta migliore del settore è quella portata avanti dall'agguerrita batteria dei SUV. Non tutti brillano per un vano bagagli maestoso, ma alcuni si fanno notare virtuosamente. Dunque, vediamo la classifica delle migliori 10 auto per bagagliaio.

La top 10 delle migliori auto per bagagliaio

Dacia Jogger: la forza di questa vettura risiede, non soltanto nell'essere altamente economica, ma di saper coniugare gli aspetti positivi di una monovolume con quelli di una station wagon; anche se esteticamente strizza l'occhio al mondo dei SUV. In ogni caso, la sua spaziosità è veramente notevole, tanto che nella configurazione a cinque posti, è in grado di offrire un bagagliaio standard da 708 litri che, in seguito all'abbattimento degli schienali posteriori, arriva fino a 1.819 litri .

BMW X7 : il SUV più grande, massiccio e capiente di tutta la produzione del costruttore bavarese. La BMW X7 è un trionfo di lussuosità, tecnologia e tencia, senza dimenticare lo spazio. Può essere offerto in configurazione a 5 e 7 posti, ma in tutte le sue possibili versioni, è in grado di mettere in campo un vano di carico decisamente fuori dal comune. Con le tre file di sedili si hanno un minimo di 326 litri , che salgono a 750 in modalità standard e a 2.120 litri con l'abbattimento completo degli schienali.

Tesla Model S: potrebbe sorprendere trovare la lussuosa berlina elettrica in questa classifica, tuttavia, nella sua configurazione standard possiede un notevole vantaggio sulle altre concorrenti endotermiche: avere un doppio vano bagagli. L'americana, infatti, non disponendo di un propulsore convenzionale è riuscita a rimediare un bagagliaio anteriore più piccolo (di 150 litri) che va sommato a quello posteriore più grande (793 litri). Il totale è di 943 litri di base, che diventano 1.645 con l'abbattimento dei sedili posteriori.