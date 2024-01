Le 10 migliori berline di lusso: la nostra classifica

Le berline di lusso, quelle che per classificazione rientrano nella categoria delle segmento E/F, e che per molti sono una razza in via di estinzione. Eppure, ci sono ancora e rappresentano il vertice della piramide di ogni produzione. Si tratta di veicoli destinati al massimo in termini di comfort, di qualità, di esperienza a bordo, di godimento a trecentosessanta gradi. Sono macchine di rappresentanza, per niente democratiche, ed estremamente esclusive. Non è da escludere che possano far parte di una flotta di un'ambasciata, o che possano essere la scorta di qualche politico di rango. Spesso, sono la prima scelta di qualche manager o capitano d'industria, con o senza chauffeur al posto di comando. Dunque, vediamo adesso la top 10 delle migliori berline di lusso (secondo noi).

10 - Audi A8

Capostipite delle ammiraglie di alta gamma dei Quattro Anelli, l'Audi A8 è un veicolo dal fascino discreto e che può sfoggiare delle carte interessanti da giostrare sul tavolo dei più grandi. Realizzata completamente in alluminio, possiede la proverbiale trazione quattro di Ingolstadt e, se equipaggiata con le ruote posteriori sterzanti (optional), diventa agile in curva e in grado di rientrare anche negli spazi più stretti. Il comfort è eccezionale, al pari di un'insonorizzazione sontuosa (le molle ad aria sono di serie). Ovviamente, come vuole la tradizione, non mancano i più evoluti sistemi di guida semiautonoma. Le motorizzazioni a disposizione sono state tutte elettrificate, sia quelle a benzina che a gasolio. Prezzo di partenza di 106.100 euro.

9 - Tesla Model S

Una berlina da quasi 5 metri di lunghezza (4,98 m) che viene proposta esclusivamente con motore elettrico. È la Tesla Model S, un'auto dalla linea semplice, aggraziata e senza troppi orpelli. La versione basa ha un solo motore, la Plaid invece ne ha due, cosa che le permette di vantare una trazione integrale che ben si sposa con le prestazioni esorbitanti che può scatenare sibilando nel vento. L'abitacolo, invece, è un concentrato di spazio e qualità, in un ambiente molto moderno e tecnologico. Se lo scetticismo dei più riguarda l'autonomia, la belva di Elon Musk sfiora i 700 chilometri, senza contare il fatto che può essere ricaricata in fretta e in furia con le colonnine della casa. Prezzo a partire da 96.980 euro.

8 - Maserati Quattroporte

Unica rappresentante dell'esclusività e della sportività made in Italy, la Maserati Quattroporte è una berlina di sangue blu che riesce a far incastrare, come un cocktail ben riuscito, l'eleganza e l'aggressività. Due anime che si uniscono in un unico nocciolo, contornato da linee classiche e da un comfort di prima della classe. La guidabilità della berlinona del Tridente è da far invidia, a dispetto dei suoi 5,26 metri di lunghezza, uniti a un peso di 1.900 kg, che potrebbe far pensare a tutto fuorché all'agilità. Invece, grazie anche ai suoi robusti motori (3.0 V6 da 430 CV e il 3.8 V8 da 581) il temperamento dinamico è garantito. A bordo non manca lo spazio, così come delle rifiniture pregiate. Per qualcuno è troppo datata e all'orizzonte - salvo ripensamenti - ci dovrebbe una nuova erede, forse elettrica. Chissà. Prezzo a partire da 175.700 euro.

7 - Mercedes-Benz EQS

Un'elettrica di gran lusso con il fascino di un'auto europea? Basta chiedere a Mercedes-Benz e alla sua EQS, una macchina che non passa inosservata, grazie alle sue linee fluide, con il frontale spiovente, il tetto ad arco e le grandi ruote fino a 22" di diametro. È il trionfo dell'era moderna, non a caso la EQS vanta un'aerodinamica da primato. Il coefficiente Cx di soli 0,20 è il record per le vetture di serie. La sua silhouette così filante ha permesso anche l'inserimento di un portellone per accedere al bagagliaio molto ampio, che si può ingrandire con l'abbattimento degli schienali posteriori. Una rarità su auto di questa categoria. L'abitacolo, invece, è di altissima qualità grazie a finiture e materiali pregiati, ma è la tecnologia a fare da padrona con il sistema MBUX Hyperscreen. Disponibili più versioni, anche a trazione integrale, l'autonomia della tedesca è di almeno 616 km. Prezzo a partire da 133.490 euro.

6 - BMW Serie 7

La BMW Serie 7 è il veicolo più lussuoso offerto dalla prestigiosa Casa bavarese. La sua stazza è imponente (5,39 metri) e propone delle soluzioni stilistiche classiche mischiate con dettagli moderni, come le maniglie a scomparsa, e originali, come la grande mascherina a tutta altezza e i fari rastremati, nonché su due livelli. L’abitacolo è molto spazioso, specialmente per i passeggeri posteriori e assemblata con una cura maniacale. La plancia, quasi totalmente sprovvista di comandi fisici, è dominata da due pannelli lcd (uno di 12,3” per la strumentazione e uno di 14,9” per il sistema multimediale) riuniti in un solo elemento, e dalla Interaction bar. Chi siede al suo interno può trovarsi catapultato in un salotto, che può trasformarsi persino in un cinema. Le motorizzazioni ibride (benzina e gasolio) ed elettrica (la i7). Prezzo a partire da 126.000 euro.

5 - Mercedes-Benz Classe S

Il vertice più alto della stella a tre punte di Mercedes-Benz, lei è la Classe S. L'ammiraglia di rappresentanza per antonomasia rinnova il suo status di auto di lusso, con quel pizzico di austerità ed eleganza tipica della sua nobile casata. L’abitacolo è spazioso e provvisto di ogni comodità, e - tra gli optional- si possono scegleire anche i sedili con massaggio. Di altissimo profilo le finiture, che coniugano morbide pelli con dettagli in legno o in plastica nero lucida. La tecnologia, invece, è quello che ci si può aspettare da un'auto di questa razza, sia per quanto riguarda l'infotainment che per i sistemi di assistenza alla guida. Insonorizzazione da primato. Gamma motori completamente elettrificata, con ibridi sia benzina che diesel. Prezzo a partire da 121.000 euro.

4 - Porsche Panamera

Anche il "porschista" più ortodosso ha fatto pace con lei: la Porsche Panamera. La grande berlina di Zuffenhausen è un concentrato di tecnica, sportività e comfort che a questi livelli è veramente difficile da trovare. La sua capacità di emozionare e di coinvolgere chi siede al posto di comando è unica nel suo genere e attinge alla tradizione di un Brand che non ha bisogno di presentazioni. Nell'abitacolo tutto è al posto giusto, con belle rifiniture e tecnologia all'avanguardia. Quello che ci si aspetta da una macchina di lusso dalla lunghezza di 5,05 metri. Prezzo a partire da 112.000 euro.

3 - Bentley Flying Spur

Mastodontica (5,32 metri di lunghezza) ma veloce e sprezzante. La Bentley Flying Spur è un vero gioiello, non solo dal punto di vista di lusso e comfort, ma anche di sportività. Ogni elemento è improntato a tirare fuori il meglio da questo veicolo, che abbina alla sua indole corsaiola un aspetto aristocratico, evidenziato dai molteplici dettagli raffinati e ricercati. L'abitacolo è un salotto dell'aristocrazia britannica, dove la morbida pelle, la spessa moquette si incontra con una miscela di legnami pregiati e inserti in metallo lucido. Non manca la modernità, come quella fornita dal cruscotto digitale di 12,3" e dal display centrale. Sotto al cofano ruggiscono, o un V8 4.0, o un 6.0 con 12 cilindri disposti a W (quattro file da tre cilindri ciascuna), o un V6 3.0 dell'ibrida ricaricabile. Prezzo a partire da 222.778 euro.

2 - Rolls-Royce Ghost, berline di lusso

La Rolls-Royce Ghost si trova al secondo posto della nostra (personale) classifica delle berline di lusso, e occupa questa posizione perché esprime la miglior interpretazione possibile dello stile della casa britannica, seppur in chiave moderna. Più compatta e filante della Phantom, conserva dimensioni decisamente rilevanti. La silhouette offre dei tagli decisi e delle superfici modellate con andamento morbido. Degna di nota la mascherina retroilluminata a forma di tempio greco, mentre nelle fiancate si scovano le due maniglie centrali delle grandi porte motorizzate, che si aprono ad armadio. I rivestimenti interni sono il non plus ultra della raffinatezza, e la scelta di tipo e colore è lasciata al cliente. Sotto al cofano agisce il motore V12 6.7 biturbo a benzina abbinato a un cambio automatico a 8 marce. Prezzo a partire da 320.000 euro.

1 - Rolls-Royce Phantom

Al primo posto non può che brillare la Rolls-Royce Phantom, simbolo di opulenza e sfarzo. Un bestione di 5,76 metri di lunghezza dal peso di quasi 3 tonnellate, ma che si muove con grazia e leggiadria. Sotto al cofano dà le giuste risposte il motore V12 da 571 CV, soprattutto quando la strada lo richiede. L'abitacolo può essere confezionato su misura, a discrezione dell'esigente cliente, che può attingere tra un catalogo di materiali che va dalla morbidissima pelle, al legno pregiato e alle lucide cromature. La plastica è relegata a qualche invisibile anfratto. Di solito chi viaggia su questa berlina siede sui sedili posteriori, lasciando il posto di guida a un'autista. Il prezzo parte da 484.000 euro.