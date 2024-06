100 anni di Citroën Italia, un forte legame con il Paese

Ascolta ora 00:00 00:00

Era il 1924 quando André Citroën acquistò un terreno da Nicola Romeo sul suolo milanese per costruire il primo stabilimento italiano. Nacque così in via Gattamelata lo storico punto vendita, attualmente ancora attivo. Il marchio francese ha celebrato i suoi 100 anni nel Belpaese ripercorrendo le tappe principali del suo sviluppo in Italia, noi de Il Giornale ne abbiamo parlato con Giovanni Falcone, Managing Director Citroën Italia. Ecco cosa ci ha raccontato.

100 anni di Citroën

Il marchio di Stellantis ha voluto celebrare il centario con una mostra al Dazio Levante dell'Arco della Pace. Grazie a foto e materiali dell’archivio storico Citroën, è stata raccontata una storia di legami forti tra la casa francese e l’Italia. Nel 1927 è iniziata la produzione nel Belpaese grazie alla nuova Tipo 10 C, con realizzazione sul territorio italiano della carrozzeri, dell'impianto elettrico assieme agli elementi strutturali, i cristalli e i pneumatici di fabbricazione Pirelli. L'azienda è cresciuta con il passsare del tempo cercando di soddisfare le diverse esigenze. Andrè Gustave Citroën aveva una filosofia precisa: "L'automobile non è più un articolo di lusso, ma uno strumento di lavoro, fattore principale dello sviluppo economico".

La nuova C3 e il legame con Milano

L'installazione si concentra sulla nuova C3, disponibile sia con motore a benzina 1.2 PureTech da 100 CV sia in versione elettrica con un'autonomia urbana di 440 km. Citroën ha fatto il punto sul mercato, detenendo il 4,5% della quota nazionale, con l'attuale C3 che rappresenta il 13,4% del segmento B e risultando la terza auto più venduta in Italia. Sono già stati stipulati 3.500 contratti per la nuova C3, equamente distribuiti tra gli allestimenti You e Max. La versione elettrica parte da 23.900 euro. Con l'arrivo della C3 Aircross, Citroën rinnoverà l'80% della gamma quest'anno, puntando al 100% entro il 2025. Inoltre Citroën fornirà inoltre una flotta di auto elettriche al Comune di Milano, promuovendo la mobilità sostenibile con il progetto "Citroën Drive Milano Electric".

La storia dell'azienda

Sul tema abbiamo dialogato con Giovanni Falcone, Managing Director Citroën Italia, il quale ha raccontato: "L'avventura di Citroën in Italia nasce proprio a Milano, dove ci troviamo oggi e dove abbiamo realizzato questa mostra. Questa esposizione vuole raccontare il passato del marchio, trovare un punto di contatto con il presente, rappresentato dalla nuova C3, e proiettarsi verso il futuro delle nostre vendite. Vogliamo evidenziare quanto gli italiani abbiano contribuito e fatto la differenza nel successo di questo marchio. Partiamo proprio dall'inizio: Citroën è stata fondata quando ancora produceva ingranaggi, caratterizzati da denti a punta. Queste due frecce rivolte verso l'alto, ispirate alla forma dei denti di quegli ingranaggi, le ritroviamo ancora oggi nel logo di Citroën. La mostra racconta molto anche della creatività, spesso italiana, che ha permesso a questo brand di distinguersi sul territorio italiano. Citroën ha sempre cercato di trasmettere la propria vicinanza alle persone.