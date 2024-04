Le 5 auto più noleggiate in Italia: la classifica

Il noleggio a lungo termine è una pratica sempre più diffusa per possedere un'automobile nuova, senza doverla acquistare. Lo scorso anno, questo settore ha registrato un incremento su base annua del 21,8%, mentre il breve termine del 32,7%. Quindi, sempre più italiani scelgono questa formula per mettere sotto casa una vettura nuova di fabbrica. Ma quali sono i modelli che gli automobilisti nostrani amano di più e hanno scelto più frequentemente negli scorsi mesi? Vediamo le 5 auto più noleggiate nel Bel Paese.

5. Alfa Romeo Tonale

Quinto posto per l'Alfa Romeo Tonale, il primo C-SUV nella storia del Biscione di Arese. Un veicolo moderno, dal design accattivante e sportivo, e dalle ottime dinamicità di guida. Il coinvolgimento al volante è da vera Alfa Romeo. Le motorizzazioni sono mild hybrid, plug-in hybrid e diesel. Ce n'è per tutti i gusti. Anche lo spazio non è male, in linea con il suo segmento. Per raggiungere il quinto posto tra le vetture più noleggiate in Italia, ci sono voluti gli sforzi di 9.229 italiani che hanno scelto di portarsela a casa nel corso del 2023.

4. Volkswagen Tiguan

Ai piedi del podio si classifica la Volkswagen Tiguan, con la sua vecchia generazione, in attesa che la new entry riesca a riscaldare il cuore degli italiani quanto questa. Il C-SUV di Wolfsburg, oltre a un design razionale e marcatamente solido, è un veicolo affidabile, tecnologicamente avanzato e spazioso. Una soluzione ideale anche per una giovane famiglia. Ottime le motorizzazioni diesel, parche nei consumi e congeniali per lunghe traversate autostradali. Nel 2023 sono stati registrati 9.135 noleggi a lungo termine di questo modello.

3. Peugeot 3008

Sul podio delle auto più noleggiate dagli italiani ci sale la Peugeot 3008, un C-SUV dal design molto personale e dalle dotazioni ricche. La vettura francese è un concentrato di comfort, spazio e piacere di guida. Tante le motorizzazioni disponibili, compresa una versione completamente elettrica. Per raggiungere questo importante riconoscimento, il merito va riconosciuto a ben 12.065 italiani che l'hanno scelta come migliore opzione per il noleggio a lungo termine nel 2023.

2. Lancia Ypsilon

La Lancia Ypsilon è un'altra icona dell'automobilismo italiano, un'utilitaria chic, una citycar raffinata ed elegante con la quale districarsi nel fastidioso traffico urbano. La piccola torinese è un gioiellino e, oltre a essere una delle auto più vendute tra i privati, è la seconda vettura più noleggiate in Italia. Nel corso del 2023 ben 12.886 italiani l'hanno scelta per il noleggio a lungo termine, con una crescita del 38% rispetto all'anno antecedente. Chissà se la nuova generazione, che porta in dote una crescita non solo nei contenuti ma anche nelle dimensioni, riuscirà a ripetere gli exploit del modello sviluppato sotto l'egida di FCA.

1. Fiat Panda - Auto più noleggiate

Non poteva che esserci lei, la regina d'Italia: la Fiat Panda. L'iconica vettura, nata con la prima generazione nel 1980, è leader di ogni classifica di mercato all'interno dei confini nazionali. Oltre a essere costantemente in cima alle classifiche delle vendite, la Panda domina anche nel noleggio a lungo termine. La pratica e versatile citycar, agile, leggera e parca nei consumi è una perfetta compagna di viaggio per le avventure di tutti i giorni. Passando ai numeri, nel 2023 sono state noleggiate 27.391 unità a lungo termine.

Un risultato in crescita del 6,9% sul rispetto ai dodici mesi precedenti.