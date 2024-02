Volkswagen Tiguan: ecco la nuova generazione, pronta a ripetere il successo

Immortale, ma pronta a stupire ancora una volta. La Volkswagen Tiguan debutta con la nuova generazione, proseguendo una storia di successo inaugurata nel 2007. Da allora sono stati prodotti oltre 7,6 milioni di esemplari di questo modello, valido per tutte le stagioni. Il SUV di Wolfsburg, adesso, cambia aspetto, aggiunge dotazioni più ricche e moderne, e si prepara a lanciare il proprio guanto di sfida al segmento più competitivo del mercato globale. Una sfida che sembra non spaventare il colosso tedesco, conscio di aver sfornato un progetto dalla grande appetibilità.

Stile rassicurante, interno modernissimo

La prima regola è niente rivoluzioni. Lo stile della nuova Tiguan è regolare, per nulla insolito o stravagante, ma molto rassicurante anche se si notano le differenze con il modello precedente. Prima di tutto cambiano le dimensioni (+30 mm di lunghezza, poi, il frontale è più alto e possiede una mascherina molto rastremata, mentre il corpo vettura segue un flusso dinamico, con delle linee sinuose. Nel complesso spariscono molti spigoli per abbracciare un tratto più filante e morbido. I gruppi ottici presentano delle luci full LED e all'anteriore possono essere scelte con tecnologia a matrice, per un'illuminazione di livello superiore.

Volkswagen i propri sforzi per rendere la Tiguan una vettura al passo coi tempi e in grado di stritolare la concorrenza, li ha concentrati nell'abitacolo. La plancia regolare è stata ridisegnata per accogliere il sistema MIB4 (Modular Infotainment Matrix 4) usato anche dalla nuova Passat e dal restyling della Golf. Al centro viene collocato il monitor dell'infotainment (12,9" di serie, 15" optional) che guadagna un menù e una grafica rinnovata fino alle radici. Davanti allo sguardo del guidatore trova posto invece una strumentazione digitale da 10,25", carica di dati e informazioni. Del tutto nuovo anche l'assistente vocale IDA che consente di gestire tantissime funzioni del SUV tedesco, utilizzando soltanto la voce. Poi, a partire dalla metà dell'anno corrente, sarà possibile dotare la Tiguan con ChatGPT.

Motori elettrificati ed endotermici

Non poche le motorizzazioni che il colosso teutonico ha messo a disposizione del suo nuovo SUV. Volkswagen ha cambiato sensibilmente la versione ibrida plug-in, che adesso può essere declinata in due potenze di sistema: 150 kW (204 CV) e 200 kW (272 CV). Grazie a una batteria da 19,7 anziché 10,6 kWh (capacità netta), l’autonomia completamente elettrica cresce fino a 100 km. Due anche le opzioni per la mild-hybrid a 48 V (eTSI): 96 kW (130 CV) e 110 kW (150 CV).

Infine, oltre alle quattro scelte ibride, la Tiguan viene offerta anche con due efficienti motori turbo benzina (TSI, non disponibili in Italia) e due motori turbodiesel (TDI). Sono tutti a quattro cilindri da 2 litri. Le versioni TSI offrono 150 kW (204 CV) e 195 kW (265 CV), mentre le TDI generano una potenza di 110 kW (150 CV) e 142 kW (193 CV). Le motorizzazioni endotermiche di punta sono equipaggiate di serie con la trazione integrale 4Motion. Tutte le altre sono a trazione anteriore.

Prezzi Volkswagen Tiguan

Il listino prezzi della nuova Volkswagen Tiguan parte da 39.700 euro chiavi in mano, fino ad arrivare ai 53.850 euro.