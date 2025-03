70mai Dash Cam 4K Omni, la recensione: ADAS, antifurto e sicurezza, fa tutto

70mai Omni 4K è la nuova dashcam top di gamma, ma cos'è una dashcam? In breve, si tratta di una telecamera per l'auto, nata per registrare a ciclo continuo tutto quello che succede durante la guida. Negli anni, però, questo strumento si è evoluto, e oggi è in grado di fare qualcosa di impensabile: migliorare la sicurezza alla guida grazie agli ADAS come l'avviso di superamento della corsia e l'avviso anti-collisioni. Ecco come fa...

Le tre funzioni principali

Cercando di riassumere i tre compiti che questa 70mai Dash Cam Omni 4K svolge, si può racchiudere il lungo elenco di funzioni in tre categorie:

dashcam : registrazione durante la guida

: registrazione durante la guida sicurezza attiva : ADAS passivi e avvisi anti-collisione

: ADAS passivi e avvisi anti-collisione antifurto: monitoraggio dell'auto e controllo remoto

In realtà ognuno dei tre punti racchiude diverse funzioni. Ad esempio, come antifurto la 70mai Omni 4K può anche inviare sullo smartphone, se dotata di kit per la SIM 4G, le immagini in tempo reale, o scattare una foto e registrare un video. Inoltre il GPS permette di trovare l'auto e di tracciarla in tempo reale. A tutto ciò si aggiunge il controllo vocale che permette, ad esempio, di scattarsi un selfie (la telecamera inquadrerà l'interno dell'abitacolo) o di registrare un video: una volta a destinazione, potremo condividere sui social le immagini catturate.

Caratteristiche tecniche: il meglio del mercato

All'interno del corpo principale la nuova 70mai Omni 4K nasconde tanta tecnologia: il sensore sfrutta una cupola che ruota a 360 gradi, permettendo di inquadrare non solo fronte strada, ma anche lateralmente e all'interno dell'abitacolo. Questa funzione diventa particolarmente utile perché basta inserire una SIM 4G all'interno della videocamera ed ecco che la dashcam si trasforma in un antifurto connesso che permette di vedere anche cosa succede all'interno dell'abitacolo.

Il sensore è uno dei migliori in dotazione, il Sony IMX678 che registra in altissima risoluzione (4K) e che si affianca ad un secondo sensore, quello della telecamera posteriore IMX662 a 1080p. La seconda telecamera è un optional, ma è utilissima per chi vuole una soluzione completa, magari su un'auto un po' più vecchia che non è dotata di retrocamera.

I video registrati vengono salvati sulla microSD e la modalità di registrazione raggiunge i 60 FPS scendendo a 30 FPS quando usiamo entrambe le videocamere.

Installazione: è difficile da montare?

In generale, 70mai Dash Cam 4K Omni è facilissima da installare e tutta la procedura si fa in pochi minuti. Se avete fretta, e non vi da fastidio che ci siano dei cavi liberi in giro per l'abitacolo, ci vogliono pochi secondi. Il consiglio, però, è prendersi qualche minuto per studiare l'auto e capire come nascondere i cavi così da avere un'installazione pulita e integrare al meglio la dashcam. Lo si fa facendo passare i cavi ai bordi del cielo del tetto o delle plastiche del cruscotto, quasi sempre rimovibili con una piccola leva.

Acquistando il kit 4G, quello con la SIM, è possibile poi collegare la dashcam direttamente all'alimentazione dell'auto senza rischiare di scaricare la batteria della vettura. Il sistema è infatti intelligente, e sa quando deve smettere di prelevare energia dalla batteria da 12V dell'auto per non scaricarla. Risultato? La dashcam è sempre connessa se la batteria è carica, ma non c'è mai il rischio di trovarsi con la 12 Volt a terra se la tensione dovesse abbassarsi.

Passando alla videocamera posteriore, questa richiederà qualche sforzo in più perché bisogna attraversare tutto l'abitacolo con un cavo lungo da nascondere nella vettura. Non è affatto impossibile, ma serve un po' di pazienza o, in alternativa, di rivolgersi ad un elettrauto per far fare a lui il lavoro. Prima di fissare la telecamera posteriore, il consiglio è di fare una prova dell'inquadratura e poi di lasciare un margine per il cavo affinché questo non risulti tirato quando aprite e chiudete il bagagliaio dato che si utilizza il lunotto posteriore, generalmente posto su una parte mobile se escludiamo le berline come Model 3.

Antifurto a 360 gradi... e sicurezza in movimento

La funzionalità di sicurezza legata alla rotazione a 360 gradi è utile per tracciare i movimenti dei malintenzionati che "girano" intorno alla nostra vettura. 70mai Omni 4K, infatti, sfrutta l'intelligenza artificiale per riconoscere le persone e seguirne i movimenti. Quando qualcuno si avvicina troppo all'auto, ecco che viene agganciato dal sensore. Se si sposta di fianco o sul retro, la telecamera ne seguirà i movimenti inviandoci la registrazione e un avviso se abbiamo il modulo 4G con la SIM. La notifica arriva sull'app esattamente come farebbe un antifurto satellitare su una vettura, o come succede sulle Tesla che hanno un sistema che sfrutta le videocamere già a bordo.

Il termine antifurto satellitare, poi, non è casuale: usando il GPS integrato, si può chiedere all'app di trovare la nostra auto, funziona utile quando non ricordiamo dove l'abbiamo parcheggiata o quando vogliamo tracciare la vettura che abbiamo prestato ad un amico o a un conoscente.

Pieno contro sole eppure la targa si legge benissimo

L'IA di questa dashcam, però, si applica anche quando l'auto è in movimento: 70mai Omni 4K integra un sensore di movimento che attiva automaticamente la registrazione quando rileva un incidente, così da avere una prova in più, ad esempio, in caso di tamponamento o urto laterale.

Ci sono poi gli ADAS, quelle tecnologie che aiutano il conducente ad evitare gli incidenti da distrazione. La videocamera inquadra la strada ed è in grado di riconoscere le linee della corsia in tempo reale, avvisandoci quando stiamo sbandando. Lo fa con un segnale acustico, perché ovviamente non può controllare lo sterzo come sulle auto di nuova generazione, ma è una funzione utilissima per rendere una vecchia utilitaria più sicura.

Inoltre, tramite il sistema di avviso anti-collisione, la videocamera calcola velocità dell'auto e distanze, così da avvisare quando rischiamo di tamponare un veicolo. Ma non si ferma qui: il sistema riconosce anche pedoni e ciclisti, creando un ulteriore avviso.

Targa leggibile anche di notte nonostante l'interferenza delle luci dei lampioni

Prova su strada: come funziona?

Qualche anno fa sarebbe stato impossibile pensare che una videocamera acquistabile da chiunque potesse avere queste funzioni. Eppure... funziona. L'IA della 70mai Dash Cam Omni 4K non perde un colpo, ed è in grado di avvisarci sempre in caso stiamo per superare la corsia o c'è un rischio di incidente. Le uniche eccezioni sono alcune situazioni particolari di buio con forti luci che colpiscono il sensore, ma durante i test è capitato solo una volta che la videocamera non riuscisse a riconoscere la corsia.

Il motivo? Il nuovo sensore Sony si comporta benissimo al buio, ha una risoluzione maggiore ed è un "occhio" molto migliore rispetto alla generazione precedente. Il vantaggio di questi sistemi di aiuto alla guida si nota prevalentemente in città o nei lunghi viaggi quando siamo stanchi: la voce delle videocamera, che avvisa sui rischi, può essere noiosa, ma la ringrazierete perché è un copilota attento che compensa le distrazioni alla guida.

Ottima gestione della luce grazie all'HDR

ADAS a parte, però, 70mai 4K Omni è anche una dashcam che deve registrare video prove di quello che succede durante alla guida. Anche in questo caso, il funzionamento è ineccepibile, e il nuovo sensore migliora tantissimo nelle registrazioni notturne, restituendo dei video dove è molto più facile riconoscere le targhe anche di notte e avere quindi una prova in caso di controversia. Inoltre l'HDR aiuta anche in quelle condizioni difficili, come l'alba, il tramonto o i forti contrasti di luce, creando un'immagine che permette di vedere molti più dettagli.

Inoltre la 4K Omni è dotata di registrazione "preventiva", riuscendo a catturare il video prima dell'impatto. Come fa? Usa il buffer, una tecnologia che registra continuamente e, quando i sensori percepiscono un incidente, salva anche la porzione di video registrata nel buffer insieme al resto del video dal momento dell'impatto in poi.

Quanto costa? Prezzo 70mai Dash Cam 4K Omni

70mai Dash Cam 4k Omni si può acquistare sia su Amazon, sia sul sito ufficiale. Il sito ufficiale è italiano, affidabile e permette di avere in omaggio il filtro CPL (aggiungendolo in carrello e usando il codice sconto 4KOMNIIG).

La versione base, con la sola videocamera frontale, costa 314€. La versione con la telecamera posteriore costa 324,89€ (scontata rispetto ai 360,99€ di listino) e il pacchetto completo, che include il modulo 4G per inserire la SIM e collegare la telecamera alla scatola dei fusibili, una batteria e la microSD, è in offerta a 429,95€ se si aggiunge al carrello il filtro CPL. Un accessorio interessante per chi sceglie la versione base è il cavo adattatore per collegare la telecamera direttamente all'impianto elettrico dell'auto, e costa 11,99€ sul sito ufficiale.

Su

, 70mai Dash Cam 4K Omni è disponibile a 359,99€ con la telecamera posteriore inclusa : c'è un coupon da 40€ di sconto già applicato e si può avere uno sconto ulteriore del 10% (più l'omaggio del filtro CPL) usando il codice 4KOMNIIG nel carrello.