Addio a Fabrizio Longo. Il direttore di Audi Italia morto in un incidente in montagna

Tragedia nel mondo dell'automotive. Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia dal 2013, è morto sabato 31 agosto cadendo da una ferrata posta a 3mila metri a Cima Payer, tra il Corno di Lago Scuro e la Punta Pisgana, nel gruppo dell'Adamello. Un volo di circa 200 metri non gli ha lasciato scampo. La montagna, quella che lui amava in modo genuino e appassionato, sembra averlo tradito. Per lui, alpinista esperto e molto attento, qualcosa deve essere andato storto. A chiamare i soccorsi è stato un altro alpinista che ha assistito all'incidente, ma quando sono arrivati purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. Decesso che ha lasciato tutti sgomenti.

Negli undici anni in cui ha capitanato la squadra di Audi Italia Longo ha stretto un filo diretto con il mondo della montagna, tutelando territori come l'arco delle Dolomiti, e fornendo supporto alle località montane oltre che agli atleti della FISI (Federazione italiana Sport Invernali). Non per nulla, Longo ha aiutato con sincera passione sportivi come Kristian Ghedina, Sofia Goggia e Federica Brignone, solo per citarne alcuni. Manager molto diretto, di abile oratoria, lavoratore indefesso ma persona sempre molto disponibile, Longo era nato a Rimini nel 1962 e si era laureato in Scienze Politiche alla Luiss di Roma.

Poi dopo aver ricoperto diversi ruoli di rilievo, tra cui vice Presidente Vendite Europa per Fiat Auto Spa e Direttore Generale di Hyundai Motor Company Italy oltre che direttore commerciale in Toyota e BMW, era approdato in Audi.

Alla sua famiglia e a tutti i colleghi di Audi Italia che hanno lavorato al suo fianco vanno le profonde e sentite condoglianze da parte del Giornale.