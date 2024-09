Aixam-Mega lancia la Minauto Access 100% elettrica e inaugura il nuovo stabilimento in Francia

Ascolta ora 00:00 00:00

Aixam-Mega, parte del Gruppo Polaris, continua la sua strategia di espansione sul mercato europeo dei quadricicli. Dopo il lancio della Minauto Access elettrica, l'azienda ha aperto un nuovo stabilimento ad Andancette, Francia, con un investimento di 30 milioni di euro, il più grande negli ultimi 20 anni. L'obiettivo è sostenere la crescita della società, con una previsione di aumento della produzione annuale tra il 5% e il 10%. Aixam-Mega mira a superare i 350 milioni di euro di fatturato entro il 2028. Il nuovo stabilimento, di 17.400 mq, ha già messo in funzione due unità produttive ad agosto 2023.

Gli obiettivi aziendali

Aixam-Mega persegue il trend di crescita che ha visto un incremento del 124% in Europa tra il 2013 e il 2023. Il nuovo stabilimento, situato sulle rive del Rodano nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi, ha una superficie di circa 17.400 mq e impiega 160 lavoratori. La costruzione è stata completata in 15 mesi, con due delle tre unità produttive, ognuna di 6.000 mq, già operative da agosto 2023 per la produzione di telai e carrozzerie. In Italia, dove è presente dal 1997, Aixam-Mega ha venduto oltre 4.000 veicoli nel 2023, di cui il 22% elettrici, raggiungendo un fatturato di oltre 46 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto al 2022.

La sostenibilità

Aixam-Mega ha dato grande importanza alla sostenibilità nella progettazione e gestione del suo nuovo stabilimento. Attraverso soluzioni innovative e tecnologie avanzate, l'azienda ha reso il sito quasi completamente autosufficiente dal punto di vista energetico. Un intervento chiave è stato l'installazione di 2.240 metri quadri di pannelli solari sull'edificio 1, che forniscono energia rinnovabile allo stabilimento. Pannelli simili saranno installati sull'edificio 2 nel corso dell'anno, e ulteriori espansioni sono previste per il 2025 sull'edificio 3, aumentando l'efficienza energetica complessiva.

I processi produttivi

Un altro passo rilevante è stato l'introduzione di processi produttivi innovativi, come l'ablazione laser, che ha eliminato l'inquinamento derivante dall'uso di acidi e

acque reflue, riducendo l’impatto ambientale. Questa tecnologia ha anche permesso di abbassare i costi energetici rispetto ai metodi tradizionali, dimostrando come sostenibilità ed efficienza economica possano coesistere.