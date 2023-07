Alfa Romeo 4C Designer’s Cut, una speciale one-off celebra i 10 anni della supercar del Biscione

L’Alfa Romeo 4C festeggia 10 anni, la supercar compatta e leggera del Biscione è stata infatti lanciata nel 2013 e in pochissimo è diventato un istant classic ricercatissimo da appassionati e collezionisti di tutto il mondo.

Esemplare unico da collezione

Per celebrare questo importante anniversario, la divisione Heritage di Stellantis, che si occupa delle vetture storiche di alcuni marchi del Gruppo (Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth), ha realizzato il progetto “Alfa Romeo 4C Designer’s Cut” che darà vita a un esemplare unico, nato dalla creatività di Alessandro Maccolini, Alfa Romeo Design Project Manager. Questa interpretazione contemporanea della 4C è un regalo davvero speciale agli amanti della Casa del Biscione e verrà messa in vendita proprio come un pezzo da collezione.

Maccolino ha spiegato così la genesi del progetto:

Per realizzare questa one-off su base 4C ho individuato tre caratterizzazioni estetiche da cui prendere ispirazione. Ho già un'idea di quello che vorrei sviluppare però mi piacerebbe anche attingere dagli appassionati del brand. Nel corso degli anni ho toccato con mano il mondo dei club Alfa Romeo e ho avuto modo di vedere tantissime versioni di 4C, di tutti i colori, con diverse tipologie di verniciatura e configurazioni anche con tuning abbastanza profondi. Ecco mi piacerebbe coinvolgere anche loro in questo progetto in modo da celebrare insieme i 10 anni della 4C con una one-off davvero speciale.

Tre ambientazioni per una one-off

Delle tre caratterizzazioni estetiche di questa one-off, il primo filone è stato battezzato “4C Tributo” ed è quello storico che gioca sul colore rosso, ovvero la livrea che identifica storicamente le vetture targate Alfa Romeo.

La seconda ambientazione è invece ispirata all’animo “corsaiolo” della vettura, per questo motivo è stato scelto il nome “4C Corsa” che viene sottolineato in maniera eccellente dalle livree grigio opaco capaci di esaltare le forme muscolose e scolpite di questa vettura e le prestazioni velocistiche che la caratterizzano.

Il terzo e ultimo filone prende invece il nome di “4C leggenda” e punta a descrivere le varie anime che compongono questa vettura, ovvero quella sportiva e quella storica che richiama al passato glorioso del marchio, come dimostrano i colori pastello del passato, tra cui l’azzurro abbinato a cerchi bianchi tecnici.

Alfa Romeo 4C, un concentrato di sportività

La filosofia che si trova alla base della 4C può essere descritta con tre parole: compattezza, dinamicità e agilità. La sportività di questa vettura passa anche per la sua essenzialità, tipiche delle auto dal carattere “racing” che rinunciano al superfluo e sposano materiali “nobili” per ottenere la massima leggerezza. Questa caratteristica si può apprezzare anche negli interni dell’auto, dove troviamo la cellula realizzata in fibra di carbonio a vista.

La vettura pesa infatti appena 895 kg, cosa che permette di ottenere un rapporto peso-potenza di ben 4 CV/kg. Montato centralmente, troviamo invece il motore turbo a 4 cilindri a iniezione diretta e basamento in alluminio da 1750 cm3 che sprigiona 240 CV, gestiti dal cambio automatico a doppia frizione a secco "Alfa TCT" e dal selettore Alfa D.N.A. dotato di modalità Race. Le prestazioni dichiarate dal Costruttore sono da urlo: lo scatto da 0 a 100 km/h viene bruciato in soli 4,5 secondi e la velocità massima di oltre 250 km/h. In pista è possibile godere di un’accelerazione laterale in curva di 1,1 g, mentre la massima decelerazione in frenata è pari a 1,25 g.