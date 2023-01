Alfa Romeo Backstage: la storia del Biscione in 12 eventi da non perdere

Dai 100 anni dalla nascita del Quadrifoglio ai 60 anni dell’Autodelta, passando per le curiosità meno note sulla produzione, senza dimenticare le testimonianze dei protagonisti: per Alfa Romeo, il 2023 è un anno denso di ricorrenze che la casa celebrerà a dovere grazie a una serie di appuntamenti domenicali organizzati dal Museo Alfa Romeo di Arese. Dal 29 gennaio al 3 dicembre, gli Alfisti che visiteranno il Museo in una delle date previste potranno partecipare senza sovrapprezzo alle conferenze del ciclo “Backstage”. Appuntamenti imperdibili che accompagneranno gli appassionati in un viaggio attraverso la storia ultracentenaria del marchio, con il contributo prezioso di ex dipendenti, storici, giornalisti, piloti, membri di club Alfa Romeo e altre figure che saranno chiamate a condividere la propria testimonianza ed esperienza.

Il calendario delle conferenze

29 gennaio 2023 - 8C COMPETIZIONE

Si parte in quarta con una conferenza in onore dell’ultima supercar del Biscione, la 8C Competizione, che nel 2023 festeggia i 20 anni dalla presentazione della concept car. Un modello che venne poi proposto con pochissime modifiche come prodotto in serie limitata a partire dal 2007. Spinta dallo straordinario 4.7 V8 aspirato di origine Maserati da 450 CV, la 8C si distinse non solo per il sound da pelle d’oca ma anche per lo stile ispirato a sua volta alla fuoriserie 33 Stradale del 1967. La conferenza ruoterà proprio attorno ai segreti del suo design, raccontati dal Centro Stile.

19 febbraio 2023 - La 33 - 40° ANNIVERSARIO

Nel 2023 si celebra il 40esimo anniversario di Alfa Romeo 33, la berlina compatta che contribuì agli anni d’oro del marchio di Arese. Non solo perché fu una delle Alfa Romeo più vendute di sempre, ma anche perché portò al debutto diverse innovazioni. Tra queste, impossibile non citare la carrozzeria familiare ma dal sapore sportivo (la Giardinetta, poi divenuta Sportwagon), disponibile anche con un sistema di trazione integrale attivabile su richiesta. Per non parlare dello studio, purtroppo rimasto allo stadio di concept car, di una versione ibrida, antesignana dei moderni sistemi full hybrid attualmente in circolazione. Per l’occasione, prima della conferenza Alfa Romeo organizzerà una parata e un flashmob.

05 marzo 2023 - AUTODELTA - 60° ANNIVERSARIO

La primavera sarà caratterizzata da un tema molto caro agli Alfisti: il 60° anniversario di Autodelta, il leggendario reparto corse di Settimo Milanese e della squadra di Carlo Chiti. L’evento, in cui verranno snocciolati i momenti salienti, le sfide, le vittorie e le auto che hanno fatto la storia della mitica divisione, sarà preceduto da una parata in cui sfileranno i modelli più rappresentativi di Autodelta.

02 aprile 2023 - DTM

Appuntamento imperdibile per gli alfisti appassionati di Motorsport, una disciplina che per Alfa non significa soltanto Formula 1: il 2 aprile, infatti, il Museo diventerà un punto nevralgico per celebrare gli straordinari successi del Biscione nel DTM, il campionato tedesco turismo. Grazie anche a modelli incredibilmente performanti come la 155, Alfa Romeo riuscì nell’impresa di sconfiggere gli avversari direttamente a casa loro.

14 maggio 2023 - GIUSEPPE BUSSO

Nel 1913, 110 anni fa, nasceva Giuseppe Busso, il progettista che diede vita al cuore pulsante (il motore e tutta la parte meccanica) di numerosi modelli Alfa Romeo. Fiore all’occhiello è senz’altro il motore V6 che porta il suo nome: un motore che ha acceso la passione di milioni di Alfisti dal 1979 al 2005. Una parata con i modelli storici spinti dal V6 Busso avrà luogo nella pista interna del Museo, precedendo la conferenza in cui verrà reso omaggio a uno dei padri dell’Alfa Romeo e alla sua eredità tecnica.

25 giugno 2023 - QUADRIFOGLIO - 100° ANNIVERSARIO

Il primo appuntamento estivo con Backstage ruoterà attorno a Quadrifoglio, il simbolo dell’anima sportiva di Alfa Romeo. Un emblema leggendario, che da “semplice” portafortuna del pilota Ugo Sivocci alla Targa Florio del 1923 diventerà l’emblema distintivo delle auto più vincenti e competitive del Biscione. Una tradizione che dura ancora oggi, a un secolo dalla prima apparizione del Quadrifoglio verde su fondo triangolare bianco.

16 luglio 2023 - I MEZZI PESANTI ALFA ROMEO

In pochi sanno che Alfa Romeo, nel suo passato, ha anche prodotto non solo dei furgoni, ma anche dei veri e propri camion. Veicoli che si distinsero dai mezzi della concorrenza dell’epoca per efficienza e affidabilità. Una storia, quella dei mezzi pesanti Alfa Romeo, che si interrompe nel 1964. L’avventura nel settore dei veicoli commerciali leggeri, invece, prosegue fino al 1993.

27 agosto 2023 - ALFA ROMEO BRASILE

Un’altra fase poco conosciuta della lunga storia di Alfa Romeo è anche quella che riguarda la produzione nel mercato carioca. La conferenza prevista per la fine di agosto la esplorerà nel dettaglio, raccontandone le storie e i modelli specifici.

09 settembre 2023 - MONTREAL, IL CUORE DELLA 33

L’evento fissato a settembre rappresenterà un omaggio all’Alfa Romeo Montreal, una delle granturismo più amate di sempre. Il suo stile iconico, opera della Carrozzeria Bertone su indicazioni del celebre designer Marcello Gandini, è solo uno degli elementi distintivi di un’auto nata per onorare il centenario della Federazione Canadese nel 1967. Fu proprio in occasione dell’Esposizione universale di Montréal che Alfa Romeo fu selezionata per creare un veicolo che rappresentasse la “massima aspirazione raggiungibile dall’uomo in fatto di automobili”. Diversi esemplari di Alfa Romeo Montréal faranno la loro apparizione durante la parata che precederà l’appuntamento.

08 ottobre 2023 - ZAGATO

Un altro capitolo fondamentale della storia Alfa Romeo è quello che ha come protagonista il sodalizio tra la Casa di Arese e la carrozzeria milanese Zagato, iniziato nel 1921 con la Tipo G1 e attivo ancora oggi con la recente Giulia SWB Zagato. Un connubio tra prestazioni entusiasmanti e bellezza estetica che si esprime attraverso elementi estetici e funzionali ricorrenti che hanno fatto la storia del car design: è il caso della doppia gobba sul tetto e della coda tronca. Immancabile, anche in questo caso, la parata pre-conferenza.

19 novembre 2023 - GIULIA SPRINT GT

Parata e flashmob caratterizzeranno il primo momento di condivisione anche per l’appuntamento del 19 novembre, interamente dedicato all’Alfa Romeo Giulia Sprint GT. Una vera icona automobilistica che oggi, come 60 anni fa, fa girare le teste per strada grazie al suo design, senza dimenticare le prestazioni al vertice. Per molti, è proprio lei l’Alfa Romeo per antonomasia.

03 dicembre 2023 - LONTANO DALLE BOMBE

Chiude il ciclo di conferenze l’ultimo appuntamento dell’anno dedicato alla storia di Alfa Romeo durante la Seconda Guerra Mondiale, un periodo in cui la produzione fu parzialmente riconvertita e decentrata dal Portello verso altre sedi provvisorie.