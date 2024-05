Alfa Romeo Junior vs Toyota Yaris Cross, sfida tra B SUV premium ibridi

Alfa Romeo Junior è il nuovo B SUV della casa del Biscione, in modello a lungo atteso dal mercato e nato con i riflettori subito puntati, date le alte aspettative di Stellantis e del mondo automotive in generale. Chiamata inizialmente Milano, ha subito un cambio nome a causa di un contenzioso con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Si inserisce però in un segmento estremamente ricco di alternative, alcune ormai “veterane” e icone del mercato. Tra queste, seppur da pochi anni, si trova Toyota Yaris Cross, un modello che punta tutto sull’elevata efficienza dei propulsori ibridi e che ha garantito il successo di questo modello in tutta Europa. Compatto, versatile e pratico, perde però terreno nei confronti dell’italiana rispetto all’equipaggiamento, al design e alla qualità percepita, seguendo un approccio tipicamente razionale del marchio giapponese. Scopriamole in questo testa a testa.

Design e dimensioni

Partendo con Alfa Romeo Junior, troviamo un modello costruito a partire dalla piattaforma e-CMP di Stellantis, condivisa anche con altri modelli del Gruppo, quali Peugeot 2008, Jeep Avenger, Opel Mokka e altri. Gli ingegneri italiani hanno però lavorato per conferirle una dinamica di guida più coinvolgente, premiando sportività e divertimento alla guida. Con i suoi 4,17 m di lunghezza, popola il centro di questo segmento, con una larghezza di 1,78 m e un’altezza di 1,53 m. Il design è di rottura rispetto al passato, con un linguaggio stilistico innovativo, introdotto dal nuovo corso del capo designer Mesonero. Linee taglienti e spigolose, in contrasto con quelle morbide e classiche dei modelli che l’hanno preceduta. Imponenti i cerchi in lega, che possono spingersi fino a ben 20 pollici.

Toyota Yaris Cross risponde con un’estetica più sobria e tipicamente giapponese. Linee pulite, moderne ma non particolarmente ricercate, prive di vezzi estetici capaci di catturare l’attenzione. Il frontale è di nuova concezione, così come il posteriore, senza richiamare particolarmente altri modelli del brand. Le dimensioni sono piuttosto simili, con 4,18 m di lunghezza, 1,77 m di larghezza e 1,56/60 m di altezza. Rispetto all’italiana infatti, propone delle forme più squadrate, volte a massimizzare lo spazio a bordo e la versatilità dell’abitacolo. I cerchi in lega si spingono fino ad un massimo di 18”, con colorazioni e modelli differenti a seconda dell’allestimento scelto. Di nuova concezione la versione GR Sport, con cerchi dedicati, al pari di nuovi paraurti e colorazioni, dal look maggiormente sportivo.

Interni, tecnologia e qualità percepita

L’abitacolo di nuova Alfa Romeo Junior spicca per una ricercatezza e un design quasi unico nel segmento. Seppur riprenda alcuni elementi condivisi con il gruppo (es: selettore modalità di guida, leva del cambio, maniglia delle portiere, display dell’infotainment da 10”, tasti per i finestrini, ecc), propone un qualcosa di estremamente originale, sia per il brand ma anche sul mercato. A seconda degli allestimenti si possono vantare materiali decisamente nobili, come pelle Nappa, tessuto in microfibra e inserti in simil alluminio. Dietro al volante fa capolino una strumentazione digitale dal oltre 8”, da cui controllare i dati del veicolo durante la marcia. Bello anche il volante sportivo, così come i sedili a guscio Sabelt, dalle sponde pronunciate, riservati ai modelli più alti in gamma. Davvero generoso il bagagliaio, a partire da ben 417 litri.

Al pari degli esterni, Toyota Yaris Cross sfoggia un interno maggiormente riservato e sobrio. I materiali sono meno ricercati di quelli di Alfa Romeo, con plastiche rigide a vista e pannelli soft touch nella parte alta dell’abitacolo. Tanti i vani porta oggetti per massimizzare la praticità, mentre i sedili si possono avere con inserti in pelle e tessuto sintetico. Non mancano il clima automatico, display centrale da 9 o 10,5” mentre vanta una strumentazione più ampia fino a 12,3” di serie. Non male il bagagliaio, a partire da 397 litri in configurazione standard.

Gamma motori

La gamma motori di nuova Alfa Romeo Junior parte con il rinnovato 1.2 3 cilindri turbo mild-hybrid a 48V da 136 CV, abbinato di serie al cambio automatico 6 marce doppia frizione, e alla trazione anteriore. In alternativa, è disponibile anche la versione 100% elettrica, con batteria da 54 kWh e motore anteriore da 156 Cv, per un’autonomia massima di 410 km in ciclo WLTP. Prossimamente verranno aggiunte altre versioni, con un’elettrica da ben 240 CV sempre a trazione anteriore. Non è ancora noto quando verrà introdotta anche la versione a trazione integrale Q4 con un secondo motore elettrico sull’asse posteriore, ma limitato alla motorizzazione ibrida.

Toyota Yaris Cross viene invece proposta con la sola motorizzazione full-hybrid, l’unica disponibile per questo modello. Resta confermato in gamma il collaudato 1.5 3 cilindri a ciclo Atkinson abbinato ad un sistema CVT e al motore elettrico, per una potenza complessiva di 116 CV e con valori di consumo superiori a 20 km/l. Di nuova concezione invece l’ibrido da 131 CV, che sfrutta lo stesso powertrain ma aggiornato in termini di efficienza e potenza massima erogata. Per entrambi, è anche disponibile la versione AWD a quattro ruote motrici, mediante l’installazione di un secondo motore elettrico sull’asse posteriore.

Prezzi e allestimenti

Alfa Romeo Junior propone un listino a partire da 29.900 euro per il motore ibrido da 136 CV, mentre l’elettrica alza l’asticella con una cifra di 39.500 euro. Le versioni in allestimento Speciale, sono disponibili con un sovrapprezzo di 2.000 euro. Di serie, Alfa Romeo Junior offre la strumentazione digitale da 10,25”, navigatore nel display da 10”, clima automatico, luci ambientali, sensori di parcheggio e retrocamera, palette del cambio al volante e molto altro.

Passando a Yaris Cross, il prezzo base di listino è posto a 28.650 euro per il motore da 116 CV e allestimento Active. Il motore da 131 CV è invece disponibile da 33.400 euro, mentre la versione AWD parte da 33.700 euro. La versione più accessoriata, in allestimento Premiere con trazione integrale e motore da 131 CV, è disponibile da 39.

900 euro.