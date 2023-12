Alfa Romeo Milano: ecco il nome del primo B-Suv del Biscione

Ma quale Alfa Romeo Brennero (o Brennéro, alla francese)! Altro che “ora è ufficiale: il Suv compatto di Alfa Romeo si chiamerà Brennero”. Un tam tam di fantasie e invenzioni partite nei giorni scorsi dal web e dai social. Ebbene, udite udite: la “baby Alfa Romeo”, il primo B-Suv del Biscione porterà il nome della città dove è nata la leggenda di uno dei marchi più noti al mondo e vanto assoluto del nostro Paese: "Milano". Sì, proprio Alfa Romeo Milano, in onore della metropoli lombarda. Sarà “contento” il sindaco Beppe Sala in quanto il nome della città farà presto il giro del mondo non solo per il Quadrilatero della moda, il lusso, la Scala, i musei, i monumenti, il calcio, il basket e i Giochi invernali. Ma, ironia della sorte, anche perché a fare da ulteriore ambasciatrice sarà proprio un’automobile. Per di più, al debutto già fissato il prossimo aprile 2024 sotto la Madonnina, con un modello tutto elettrico e rosso (rosso Alfa Romeo, intendiamo).

L'annuncio a sorpresa è arrivato l'altra sera, ovviamente nel cuore di Milano, alla Galleria d'Italia in piazza della Scala, a due passi dalla casa dove Alessandro Manzoni ha scritto "I promessi sposi". Già il fatto che Jean-Philippe Imparato, amministratore delegato di Alfa Romeo in Stellantis, avesse scelto il cuore della metropoli - e non il Museo di Arese o Torino - per lo scambio degli auguri natalizi, aveva fatto presagire a qualcosa. E così è stato.

"Con l’arrivo di Milano nel 2024 - ha spiegato il manager italo-francese, il cui papà ha sempre avuto il marchio Alfa Romeo nel cuore - completiamo una Line-Up in grado di incontrare i desideri di tutti i nostri appassionati e non solo. Milano vuol essere simbolicamente un bentornato a tutti i nostri Alfisti che, proprietari di Giulietta e Mito, erano in attesa di confermare il loro amore per il brand; e un benvenuto a tutti coloro che sono alla ricerca di un’esperienza sportiva unica in questo segmento e della bellezza distintiva del design italiano".

Alfa Romeo Milano sarà prodotta in Polonia, nello stabilimento ex Fca di Tychy sulla stessa piattaforma di Jeep Avenger e Fiat 600. Dopo la versione elettrica, l'offerta di Milano sarà ampliata a quella con alimentazione ibrida; in seguito, alla luce dell'andamento dei mercati, probabilmente anche ad altre.

Dal 1910 la Croce, simbolo storico del capoluogo lombardo, e il Biscione, stemma della Casata nobiliare viscontea, compongono il logo Alfa Romeo. Per oltre 60 anni (dal 1910 al 1972), inoltre, il nome stesso della città è stato parte integrante del logo, occupando la parte inferiore. E, fino al 1918, accompagnato dall’acronimo “A. L. F. A.” (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili) mentre, a partire dal 1919, solo da “Alfa Romeo”.

Al "baby Suv Alfa Romeo, a questo punto, toccherà dare inizio a un nuovo importante capitolo della propria storia. La missione: reinterpretare la sportività nel XXI Secolo.