Alfa Romeo Stelvio, la nuova generazione immortalata nei test di sviluppo in Svezia

La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio sta timidamente mettendo il musetto fuori, in attesa del grande passo che significa lancio sul mercato. Il SUV del Biscione è molto atteso, con gli appassionati del marchio che stanno coltivando delle aspettative elevate, alla luce di una recente storia che ha premiato Stelvio come uno degli Sport Utility Vehicle più coinvolgenti ed emozionanti del panorama internazionale, grazie a una dinamica di guida impareggiabile. Nel frattempo, sono trapelate le immagini che coinvolgono il modello del marchio italiano alle prese con la neve, nel cuore della Svezia, dove risiede il centro prove di Stellantis.

La sfida a basse temperature

Dunque, come dicevamo, presso lo Stellantis Proving Ground Center ad Arjeplog (Svezia), vanno avanti le prove di messa a punto dei primi prototipi della nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, il D-SUV che continuerà a essere prodotto in Italia presso lo stabilimento di Cassino e che sarà presentato ufficialmente entro la fine dell’anno. Queste attività di test avvengono su un lotto di prototipi assemblati In Italia, a Torino, nello stabilimento di Mirafiori nella divisione dedicata alla produzione dei prototipi.

Queste unità iniziali hanno l’obiettivo di confermare le attività svolte in virtuale e sui simulatori di guida. Le temperature artiche presenti nel Paese scandinavo permettono al team di ingegneri Alfa Romeo di effettuare test specifici di sviluppo per la messa a punto della dinamica laterale e longitudinale su bassa aderenza. Sono infatti oltre 1000 le ore di test che ogni singolo prototipo effettua a temperature che arrivano fino a -30°C.

Una seconda fase di test per Alfa Romeo Stelvio

In un secondo momento, questi prototipi verranno trasferiti in località dal clima temperato, dove saranno oggetto di oltre 1500 ore di test su circuiti, tra i quali il proving ground di Balocco in Italia. Questa fase permette agli ingegneri di perfezionare la dinamica di guida raggiungendo sfidanti target che mirano a raggiungere prestazioni al vertice del segmento in tutte le condizioni.

In riferimento a questo primo lotto di prototipi, gli estenuanti test volti a raggiungere massima qualità, resistenza ed affidabilità comprendono tra gli altri:

4000 ore di test su banco simulatore, ai sistemi di propulsione/batteria;

3000 ore di acquisizione dati strumentali su strada;

1000 ore di calibrazione del software a supporto dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).

Seguiranno attività in climi caldi e accumulo chilometrico ad alte e sfidanti temperature.