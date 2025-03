Alfa Romeo Giulia e Stelvio, addio ai motori benzina. Le ragioni di una scelta

Ascolta ora 00:00 00:00

Alfa Romeo chiude un capitolo della sua recente storia, facendo terminare l’era delle prime Giulia e Stelvio Quadrifoglio, nonché delle varianti a benzina da 280 CV, in attesa della nuova generazione di questi due modelli che cambieranno volto e tecnica. Il nuovo ciclo avrà un punto in comune con il presente: la produzione nello stabilimento di Cassino. L’obiettivo dichiarato del Biscione è continuare a garantire sportività ed eccellenza ingegneristica a tutto il popolo degli “alfisti”.

Alfa Romeo: Giulia e Stelvio benzina si stanno ritirando

Parallelamente a questa transizione, dicevamo, Alfa Romeo sta gestendo l’interruzione dell’ordinabilità delle motorizzazioni a benzina in determinati mercati. Questa decisione è parte di processi industriali che coinvolgono l’intera filiera produttiva, dai fornitori agli stabilimenti, fino alla rete di concessionari e ai clienti finali. Tale passaggio è considerato necessario per garantire una transizione ordinata ed efficiente verso il futuro della gamma Alfa Romeo.

Per quanto riguarda l'offerta commerciale in Europa, i clienti interessati ai modelli Giulia e Stelvio con motori a benzina potranno ancora effettuare ordini fino alla prossima primavera. Nello specifico:

la Giulia Quadrifoglio sarà ordinabile fino alla fine di marzo 2025;

lo Stelvio Quadrifoglio sarà ordinabile fino alla fine di aprile 2025;

le versioni Stelvio e Giulia 2.0 280 CV potranno essere ordinate fino alla fine di maggio 2025.

Ci saranno ancora le versioni stock e il diesel

È importante sottolineare che, anche successivamente a queste scadenze per l'ordinabilità, le versioni Giulia e Stelvio con motori a benzina continueranno ad essere disponibili presso le concessionarie europee in base alla disponibilità di stock. Questo assicura una certa continuità per i clienti interessati agli scoppiettanti propulsori a “benza”.

Un aspetto significativo riguarda la disponibilità delle versioni 2.2 Diesel di Giulia e Stelvio, nelle varianti di potenza da 160 CV e 210 CV. Queste versioni potranno sempre essere ordinate nei mercati in cui sono commercializzate. Ciò testimonia la strategia di Alfa Romeo di mantenere un'offerta diversificata per soddisfare le differenti esigenze della clientela.

Il futuro del Biscione

Il futuro di Alfa Romeo è caratterizzato da una visione multi-energy. I modelli Junior e Tonale rappresentano già questa evoluzione, offrendo soluzioni di mobilità all’avanguardia, con la recente introduzione della Junior Ibrida Q4, che completa l’offerta di Junior rendendola la più completa nel suo segmento.

Un simbolo iconico del marchio, il Quadrifoglio, ha avuto, ha e continuerà ad avere un ruolo centrale come distintivo delle versioni ad alte prestazioni.

I nuovi modelli che porteranno questo prestigioso emblema saranno sviluppati su una piattaforma multi-energy, in linea con le esigenze del mercato e la domanda dei clienti. Questo assicura che anche nel futuro dell'elettrificazione, l'anima sportiva di Alfa Romeo continuerà a pulsare attraverso le sue versioni più performanti.